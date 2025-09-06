Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este sábado 6 de septiembre de 2025

Clima y tiempo

El clima en Córdoba hoy estará marcado por un cielo parcialmente nuboso, con una mínima de alrededor de 7.3°C durante la mañana. A pesar de la nubosidad, no se esperan precipitaciones durante las primeras horas del día. El viento tendrá una velocidad media de 11 km/h, lo que hará que el día sea más fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Durante la tarde y noche, el clima continuará con condiciones similares. Las temperaturas máximas alcanzarán los 21.9°C, y el cielo seguirá presentando intervalos nubosos sin señales de lluvias. Los vientos podrían aumentar ligeramente en intensidad llegando hasta los 23 km/h, lo que ayudará a moderar la sensación térmica durante el día.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Córdoba

No olvides llevar ropa abrigada en las primeras horas del día, mientras que para la tarde, una vestimenta más ligera será suficiente. Aprovecha las condiciones favorables para actividades al aire libre, pero ten en cuenta las posibles ráfagas de viento más intensas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 6 de septiembre de 2025

El sábado 6 de septiembre de 2025, el sol saldrá en Córdoba a las 08:12 y se pondrá a las 18:21. Es una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, ya que las condiciones serán generalmente favorables.