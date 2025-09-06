Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este sábado 6 de septiembre de 2025

Pronóstico diario

Clima matutino en Salta

En la mañana de hoy, se espera un clima parcialmente nuboso en Salta con una temperatura mínima de tan solo 3.4°C. No habrá precipitaciones, y la humedad rondará el 47%. El viento soplará con una velocidad moderada alcanzando los 8 km/h, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se sale temprano.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Durante la tarde, se mantendrán las condiciones de clima parcialmente nuboso con una máxima que no superará los 21.2°C. Aunque el ambiente será más cálido en comparación con la mañana, la sensación térmica será fresca. Los niveles de humedad continuarán siendo moderados. El viento persistirá alcanzando velocidades de hasta 8 km/h.

Para la noche, las nubes comenzarán a disiparse gradualmente, permitiendo una temperatura un poco más baja. No se preveen lluvias, lo que asegura una noche tranquila y sin sobresaltos.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Salta

Se aconseja llevar una chaqueta ligera durante el día y algo más abrigado para la noche. Nunca está de más llevar un paraguas en Salta debido a las sorpresas climáticas, aunque para hoy no se esperan lluvias, es mejor estar preparado. Evita exponerte al viento fuerte por tiempos prolongados, que aunque no sea tan alto, sigue siendo una variable a considerar.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 6 de septiembre de 2025

Hoy, el amanecer fue a las 7:28 AM y el sol se pondrá a las 6:40 PM, otorgando a Salta una jornada completa para disfrutar al aire libre antes de que caiga la noche.