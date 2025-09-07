El bodegón de Vicente López que ofrece una “súper milanesa” con papas fritas para cuatro personas

El clásico restaurante es reconocido por su amplio menú, ya que cada plato cumple con las expectativas de sus comensales y está compuesto de ingredientes frescos y naturales.

Las mejores milanesas del AMBA Foto: Instagram @lanormitavl

Dentro de Buenos Aires, Vicente López es uno de los barrios que se destaca por su belleza arquitectónica y, también, por sus clásicos bodegones. Entre ellos, "La Normita Bodegón“.

El restaurante es reconocido por propios y extraños por ofrecer las mejores milanesas. Además, su ambiente acogedor y cálido hace que sea el punto de encuentro de decenas familias.

"La Normita Bodegón" se encuentra en Vicente López Foto: Instagram @lanormitavl

Las especialidades de “La Normita Bodegón”

Canelones

Fideos caseros

Guiso de lentejas

Raviolones

Empanadas fritas

Tortilla rellena

Milanesas

Pastel de papas

Tapa de asado con papas españolas

¿Dónde queda y cómo llegar a “La Normita Bodegón”?

El clásico bodegón está situado sobre la calle Lavalle al 1400, en pleno corazón de Vicente López, una localidad de zona norte con muy buena conexión con CABA.

Norma, la dueña de "La Normita Bodegón" Foto: Instagram @lanormitavl

“La Normita Bodegón” abre de martes a domingo, atendiendo al mediodía entre las 12 y 14:30 (hora argentina), y por la noche a partir de las 20 hasta la medianoche.

Las líneas de colectivos 152, 161 y 184 circulan por dicha zona y dejan a los clientes cerca del restaurante, otro de los puntos más valorados por sus comensales.