Los bodegones donde la milanesa es la estrella Foto: El Ferroviario

La milanesa es mucho más que un plato en Buenos Aires: es una institución nacional. Clásica, abundante, dorada y crujiente, se sirve en bodegones donde el tiempo parece no haber pasado y el plato llega a la mesa con promesa de felicidad inmediata. Entre tantas opciones, hay lugares que lograron algo difícil: mantener la esencia, llenar el salón todos los días y seguir ofreciendo milanesas memorables.

Si estás buscando dónde comer la mejor milanesa porteña, estas son las tres paradas obligatorias que combinan sabor, porciones generosas y precios que todavía respetan la tradición.

1. El Antojo – La milanesa perfecta existe y está en Villa del Parque

Bodegón El Antojo Foto: Instagram @el_antojook

El Antojo no necesita presentación entre los fanáticos de la milanesa. Este bodegón clásico es famoso por lograr un equilibrio casi perfecto entre tamaño, empanado y punto de cocción.

Su especialidad es la milanesa de bife de chorizo, algo poco común, que llega a la mesa con un empanado grueso, crocante y una carne increíblemente tierna. La versión napolitana es de las más pedidas de la ciudad.

Por qué ir:

Empanado casero, nunca aceitoso

Carne de calidad superior

Porciones para compartir

📍 Dirección: Gualeguaychú 3290, Villa del Parque

Precio aproximado:

Milanesa clásica: desde $12.000

Milanesa napolitana: desde $14.000

Ideal para ir con amigos o en familia

2. El Ferroviario – La milanesa gigante que desafía el hambre

El Ferroviario, bodegón. Foto: Instagram/elferroviariook

Ubicado en Liniers, El Ferroviario es sinónimo de platos descomunales y espíritu bodegonero intacto. Su milanesa es famosa por el tamaño: ocupa casi toda la mesa y tranquilamente comen dos (o tres, si son de buen diente).

El empanado es fino y bien dorado, la carne jugosa y las guarniciones no se quedan atrás. Papas fritas clásicas, bien caseras, acompañan como corresponde.

Por qué ir:

Porciones gigantes

Precios muy competitivos

Ambiente auténtico, sin poses

Dirección: Reservistas Argentinos 219, Liniers

Precio aproximado:

Milanesa con guarnición: desde $10.500

Guarniciones abundantes incluidas

3. Don Ignacio – Tradición de barrio en Almagro

Dónde comer la mejor milanesa en CABA Foto: Instagram @elinglesgloton

Barrio de tierra de cafés notables y bodegones históricos, Don Ignacio cumple con todos los requisitos. Mesas simples, mozos de toda la vida y una milanesa que respeta la receta original.

Acá la estrella es la milanesa de carne clásica, bien fina, crocante y sabrosa. No necesita trucos: materia prima correcta, cocción justa y porciones honestas.

Por qué ir:

Sabor tradicional sin vueltas

Excelente relación precio-calidad

Ideal para almuerzos tranquilos

Dirección: Av. Rivadavia 3439, Almagro

Precio aproximado:

Milanesa con papas: desde $9.500

Ambiente familiar y relajado

¿Cuál bodegón elegir para comer milanesa en Buenos Aires?

Todo depende de lo que estés buscando:

La mejor calidad gourmet-bodegón: El Antojo

Cantidad y experiencia bodegón clásica: El Ferroviario

Tradición barrial y precios cuidados: Don Ignacio

Lo seguro es que en cualquiera de estos tres lugares vas a comer milanesa de verdad, sin versiones trendy ni porciones mínimas.