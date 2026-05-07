Ni parrilla ni gourmet: estos son los 3 bodegones donde se come la mejor milanesa de Buenos Aires
Clásicos, abundantes y sin vueltas: tres bodegones porteños donde la milanesa sigue siendo protagonista, con porciones generosas, precios reales y sabor bien de barrio.
La milanesa es mucho más que un plato en Buenos Aires: es una institución nacional. Clásica, abundante, dorada y crujiente, se sirve en bodegones donde el tiempo parece no haber pasado y el plato llega a la mesa con promesa de felicidad inmediata. Entre tantas opciones, hay lugares que lograron algo difícil: mantener la esencia, llenar el salón todos los días y seguir ofreciendo milanesas memorables.
Si estás buscando dónde comer la mejor milanesa porteña, estas son las tres paradas obligatorias que combinan sabor, porciones generosas y precios que todavía respetan la tradición.
1. El Antojo – La milanesa perfecta existe y está en Villa del Parque
El Antojo no necesita presentación entre los fanáticos de la milanesa. Este bodegón clásico es famoso por lograr un equilibrio casi perfecto entre tamaño, empanado y punto de cocción.
Su especialidad es la milanesa de bife de chorizo, algo poco común, que llega a la mesa con un empanado grueso, crocante y una carne increíblemente tierna. La versión napolitana es de las más pedidas de la ciudad.
Por qué ir:
- Empanado casero, nunca aceitoso
- Carne de calidad superior
- Porciones para compartir
📍 Dirección: Gualeguaychú 3290, Villa del Parque
Precio aproximado:
- Milanesa clásica: desde $12.000
- Milanesa napolitana: desde $14.000
- Ideal para ir con amigos o en familia
2. El Ferroviario – La milanesa gigante que desafía el hambre
Ubicado en Liniers, El Ferroviario es sinónimo de platos descomunales y espíritu bodegonero intacto. Su milanesa es famosa por el tamaño: ocupa casi toda la mesa y tranquilamente comen dos (o tres, si son de buen diente).
El empanado es fino y bien dorado, la carne jugosa y las guarniciones no se quedan atrás. Papas fritas clásicas, bien caseras, acompañan como corresponde.
Por qué ir:
- Porciones gigantes
- Precios muy competitivos
- Ambiente auténtico, sin poses
Dirección: Reservistas Argentinos 219, Liniers
Precio aproximado:
- Milanesa con guarnición: desde $10.500
- Guarniciones abundantes incluidas
3. Don Ignacio – Tradición de barrio en Almagro
Barrio de tierra de cafés notables y bodegones históricos, Don Ignacio cumple con todos los requisitos. Mesas simples, mozos de toda la vida y una milanesa que respeta la receta original.
Acá la estrella es la milanesa de carne clásica, bien fina, crocante y sabrosa. No necesita trucos: materia prima correcta, cocción justa y porciones honestas.
Por qué ir:
- Sabor tradicional sin vueltas
- Excelente relación precio-calidad
- Ideal para almuerzos tranquilos
Dirección: Av. Rivadavia 3439, Almagro
Precio aproximado:
- Milanesa con papas: desde $9.500
- Ambiente familiar y relajado
¿Cuál bodegón elegir para comer milanesa en Buenos Aires?
Todo depende de lo que estés buscando:
- La mejor calidad gourmet-bodegón: El Antojo
- Cantidad y experiencia bodegón clásica: El Ferroviario
- Tradición barrial y precios cuidados: Don Ignacio
Lo seguro es que en cualquiera de estos tres lugares vas a comer milanesa de verdad, sin versiones trendy ni porciones mínimas.