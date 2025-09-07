Se actualizó la lista de los 20 mejores alfajores del mundo: el primero no es Havanna y se produce lejos de Buenos Aires

Taste Atlas publicó en sus redes una nueva lista con los mejores nombres que honra a esta golosina. ¿Ya los probaste?

El Nazareno se produce en Córdoba Foto: El Nazareno

Argentina volvió a posicionarse como referente indiscutido en el mundo de la pastelería tradicional gracias al último ranking publicado por Taste Atlas, el reconocido sitio internacional especializado en reseñas gastronómicas.

En esta ocasión, se difundió una lista con los 20 mejores alfajores del mundo, de los cuales 17 son de origen argentino, reafirmando así el lugar central que ocupa este ícono del dulce local en el mapa culinario internacional.

Ranking actualizado de los mejores alfajores Foto: Taste Atlas

El primer puesto fue para El Nazareno, una marca artesanal originaria de Villa Carlos Paz, provincia de Carlos Paz. Desde Taste Atlas destacaron la dedicación con la que esta pequeña empresa mantiene viva la tradición del alfajor.

En segundo lugar, se ubicó Señor Alfajor, con sede en Monte Grande, que logró conquistar paladares con propuestas innovadoras y de alta gama.

Eran los favoritos del papa Francisco

El Nazareno

Fundada en 1982 y reconocida por su producción de alfajores y otros dulces tradicionales. Según explica el sitio oficial de Taste Atlas, la marca surgió de un pequeño taller creado por Leonardo José Grisoni y María Estela Gurriere, y hoy en día es considerada una de las productoras más reconocidas del país.

Su filosofía se basa en el uso de ingredientes naturales. Cada alfajor se elabora artesanalmente, capa por capa, con cuidado y precisión para lograr el equilibrio perfecto entre la masa y el dulce de leche. Su permanencia en el mercado se debe a la constancia en mantener la calidad y la autenticidad.

Han conservado su enfoque artesanal, a pesar de haberse convertido en una marca con un surtido más amplio y una fuerte presencia. Su historia demuestra cómo un pequeño taller familiar puede convertirse en una marca de renombre internacional.

Tiene más de 10 variedades y se puede comprar online Foto: El Nazareno

Actualmente cuentan con 12 opciones:

Alfajor de Chocolate Tradicional.

Alfajor de Chocolate Blanco.

Alfajor de Nougat.

Alfajor de Nougat Negro.

Alfajor de Chocolate con Frambuesa.

Alfajor de Chocolate con Naranja.

Alfajor de Chocolate con Frutilla.

Alfajor de Dulce de Leche.

Alfajor de Membrillo.

Alfajor de Higo.

Alfajor de Hojaldre.

Alfajor de Hojaldre bañado con chocolate.

Para conocer locales y cómo comprar, ingresá a su página oficial.