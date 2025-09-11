Adiós al mantel en los hogares: la mesa moderna que no se mancha ni deja huellas

Estos muebles son la promesa del futuro. Cómo son y de qué materiales están fabricadas.

Mesa, mantel. Foto: Freepik

Las nuevas tecnologías lograron un avance en cientos de ámbitos de la vida en general, pero en una en particular: en los hogares.

La rutina de poner manteles en las mesas para no “estropearlas” fue de generación en generación, pero en el último tiempo perdieron terreno gracias a las mesas modernas con superficies antimanchas y antihuellas que están ganando terreno en los hogares por su practicidad y diseño innovador. Estos muebles están fabricados con materiales como:

Melamina

Vidrio templado

Resinas especiales

Mesa, mantel. Foto: Pexels.

Este tipo de mesas ayuda a que repelen líquidos, grasas y huellas, permitiendo mantenerla limpia con un simple paño y sin necesidad de productos de limpieza con químicos fuertes. Además de su facilidad de mantenimiento, estas superficies son resistentes a rayones y al calor, lo que las hace ideales para el uso diario en cocinas y comedores.

Cientos de diseños

El diseño también juega un papel importante, ya que, muchas de estas mesas presentan terminaciones elegantes y modernas que se adaptan a diversos estilos de decoración, desde lo minimalista hasta lo industrial.

La sostenibilidad es otro aspecto a destacar. Al reducir la necesidad de manteles desechables y productos de limpieza, contribuyen a un hogar más ecológico y económico.

Estas mesas ofrecen:

Funcionalidad

Estética

Practicidad

Modernidad

Diversidad

Este último punto marca que hay una amplia gama de colores y texturas, ayudando a la persona a elegir de manera fácil y encontrar el modelo que mejor se adapte a las necesidades y preferencias personales y al estilo del hogar.

Mesa. Foto: Pexels.

Más diseño y confort y menos esfuerzo para limpiar las mesas

La tendencia hacia muebles de fácil mantenimiento va en aumento, especialmente en casas con niños o mascotas, donde la limpieza constante es muy importante.

Si bien el costo inicial de estas mesas puede ser mayor que el de las tradicionales, la inversión se ve compensada por la durabilidad y el ahorro en productos de limpieza en un futuro.