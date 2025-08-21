La casa más antigua de Buenos Aires: fue testigo de los eventos más importantes y sus muros guardan una trágica historia

Ubicada en uno de los barrios más emblemáticos de la Ciudad, esta construcción puede pasar desapercibida para quienes desconocen su origen. Cómo luce en la actualidad y qué pasó allí.

Hoy San Telmo es sinónimo de turismo, de casas antiguas y de calles empedradas que guardan celosas los eventos más destacados que se sucedieron desde la creación del Virreinato del Río de la Plata. Es por eso, que no es de extrañar, que allí se encuentre la casa con más años. La misma, levantada en 1730, es hoy un restaurante que logra una mezcla impensada: turistas conviviendo con una historia trágica que revive cada vez.

La casa más antigua de Buenos Aires

Llamada la Antigua Tasca de Cuchilleros y ubicada en calle Carlos Calvo 319, sus paredes se levantaron con ladrillos cocidos y unidos con paja y barro. Sus tirantes de quebracho sostienen el techo de tejas de ladrillo, convirtiéndola en una pintoresca casa de época con un toque distintivo.

El ingreso al salón principal es por el lateral que también lleva al patio de la residencia. Su estructura y actual color blanco recuerdan al Cabildo, que se ubica en la Plaza de Mayo. Sus muros aún recuerdan una triste historia que el paso del tiempo no puede borrar.

La tragedia de la casa

Uno de sus dueños a lo largo del tiempo fue el sargento de la Mazorca, Nicolás Oliden, durante el siglo XIX vivía allí con su familia. La Mazorca era la organización parapolicial argentina que actuó en la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas, entre 1835 y 1852.

Uno de los miembros de los Oliden era Margarita, hija de Oliden, quien debía casarse con el jefe de los mazorqueros, Ciriaco Cuitiño. Sin embargo, ella se negaba porque su corazón ya tenía dueño: el gaucho y payador Juan de la Cruz Cuello, hijo de un sargento federal que respondía a las órdenes del entonces gobernador de Mendoza, Félix Aldao.

A Margarita no le quedó otra opción que escapar de su destino y huir de la casona de San Telmo. Primero fue encerrada hasta que llegara el día del casamiento, pero logró escapar por un pozo que conducía a uno de los viejos túneles de contrabando locales, hasta llegar a la parroquia San Pedro Telmo. Sobre lo que pasó después hay dos versiones que nunca pudieron confirmarse.

Primero dicen que al salir del túnel, Margarita fue sorprendida por su padre, quien la fusiló en el lugar. Otra que llegó a reunirse con Juan Cruz y que los dos pudieron escapar, solo que a mitad del tramo, Cuitiño los alcanzó y tras una disputa armada, una bala mal direccionada impactó en ella, provocándole la muerte.

Dice que los rosales nunca más florecieron, años después hoy la casa que fue testigo de un amor trunco se convirtió en un restaurante para mantener viva la memoria de Margarita.

El primer barrio de CABA es más antiguo que el Virreinato del Río de la Plata

El barrio más viejo es Monserrat, ubicado en la Comuna 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dentro de sus límites se encuentran la famosa Av. de Mayo, el Cabildo, la Catedral, la Plaza de Mayo, la Plaza del Congreso y la manzana de las luces.

Su historia se remonta a la segunda fundación de la ciudad en 1580 por Juan de Garay. En principio fue llamado Montserrat por la iglesia que data del año 1750 y construida por el arquitecto Antonio Masella, a pedido del chacarero catalán Juan Pedro Serra en honor a la Virgen de Montserrat. Con el tiempo la “t” desapareció y quedó “Monserrat”.

Con una superficie de 2,2 km² tiene en sus límites a la Avenida Entre Ríos, Avenida Rivadavia, ramal oeste de la Avenida Leandro N. Alem, Bartolomé Mitre, Avenida Rosales, ramal norte de la Avenida La Rábida (norte), Avenida Ing. Huergo, Chile, Piedras, Avenida Independencia.