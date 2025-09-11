Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este jueves 11 de septiembre de 2025

Clima Diario

Condiciones Matutinas

En la mañana de este jueves, el clima en Córdoba presentará un panorama parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.3°C, y la máxima alcanzará los 21.9°C. No se esperan precipitaciones significativas durante las primeras horas del día, asegurando un ambiente estable para el inicio de sus actividades.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Por la tarde-noche, las condiciones continuarán similares con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas se mantendrán agradables, siendo una noche perfecta para actividades al aire libre, aunque recomendable llevar abrigo por si las variaciones de temperatura se tornan más frescas. La velocidad media del viento será de 19 km/h, manteniéndose relativamente constante durante este periodo.