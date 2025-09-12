Pronóstico del clima para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este viernes 12 de septiembre de 2025

Actualidad climática

Condiciones del clima durante la mañana en Ciudad De Buenos Aires

Hoy en Ciudad De Buenos Aires, el día comienza con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas matutinas son frescas, con un mínimo de 8.6°C. No se espera precipitación alguna durante la mañana, haciendo que sea un momento adecuado para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Por la tarde, el clima se mantendrá estable, con cielos parcialmente nublados y una temperatura máxima alcanzando los 16°C. A medida que avance la tarde, los vientos serán moderados con velocidades máximas de 12 km/h, proporcionando una sensación fresca. Durante la noche, el clima continuará sin grandes cambios en la temperatura, lo que sugiere una noche tranquila.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 12 de septiembre de 2025

Para quienes disfrutan de las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 07:28 y se pondrá a las 17:50, brindando muchas horas de luz natural en este día. Estas condiciones son ideales para disfrutar de un día al aire libre en este hermoso viernes.