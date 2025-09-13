El barrio porteño más exclusivo: la zona más cara para alquilar en la Ciudad de Buenos Aires

Un informe trabajó sobre los precios promedios para un alquiler de un departamento de dos ambientes en las distintas zonas de CABA.

Información importante para propietarios e inquilinos. Foto: NA.

Alquilar puede ser un dolor de cabeza en la Ciudad de Buenos Aires. Por esto mismo, millones de personas siguen de cerca el mercado inmobiliario, en especial cuando se termina un contrato o desean cambiar de domicilio. El sitio Zonaprop publicó un informe y marcó cuál es el barrio porteño más caro para alquilar.

El repaso realizado por el sitio encargado a la publicación de hogares para la venta o alquiler indica que el promedio para un departamento de dos ambientes en CABA es de 850 dólares por mes. Sin embargo, hay barrios más caros y otros más económicos, por lo que resulta importante repasar los extremos de la lista.

Locales en alquiler Foto: NA

Cuál es el barrio más caro para alquilar en la Ciudad de Buenos Aires

Durante agosto 2025, la zona más cara para alquilar en la Ciudad de Buenos Aires es Puerto Madero, con un promedio de 1.201 dólares mensuales por un departamento de dos ambientes. Completan el podio Palermo con 753 dólares y Núñez con 745 dólares, otros puntos de referencia para zonas de montos elevados en el alquiler.

Un dato a tener en cuenta es que la distancia entre los valores promedios del barrio más económico (Lugano) y el más caro (Puerto Madero) es de 689 dólares por mes. Justamente, el barrio más económico tiene un promedio de 512 dólares mensuales, seguido por poca diferencia por Parque Patricios con 594 dólares y Floresta con 600.

Alquileres. Foto: NA/Marcelo Capece.

Más cerca del precio promedio, aparece Chacarita a 712 dólares. Siguen Caballito (687), San Cristóbal (657), Parque Chacabuco (643) y Balvanera (621).

Con respecto a los movimientos en los llamados corredores urbanos, los mayores aumentos en el último año se dieron en el Noroeste, por encima del 30%. En contrario, más allá de que aparece como una de las zonas más caras, la que menos subió fue el Norte, con 24,17% interanual.

Alquiler. Foto: NA.

Cabe mencionar que el precio de los alquileres medidos en moneda extranjera trepó un 0,33% en el último mes, lo que representa una suba sostenida del 19,46% desde que comenzó el 2025. A valor interanual, la escala fue del 35,08%.