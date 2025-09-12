La opción económica: el barrio más barato para alquilar en la Ciudad de Buenos Aires

Un informe reveló los precios promedios para un alquiler de un departamento de dos ambientes en CABA.

Alquileres. Foto: NA

El sitio especializado Zonaprop, dedicado a la publicación de domicilios en venta o alquiler, realizó un informe acerca de los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires, distinguiendo cada barrio según los precios promedios.

La información señala que el promedio para un departamento de dos ambientes en CABA es de 850 dólares por mes. Sin embargo, hay barrios más caros y otros más económicos, por lo que resulta importante repasar los extremos de la lista.

Alquileres en Argentina. Foto: NA.

Cuál es el barrio más barato para alquilar en la Ciudad de Buenos Aires

La opción más barata para alquilar en Ciudad de Buenos Aires es Lugano, donde el promedio está en 512 dólares mensuales. Por poca diferencia, aparecen también Parque Patricios con 594 dólares y Floresta con 600.

Un dato a tener en cuenta es que la distancia entre los valores promedios del barrio más económico (Lugano) y el más caro (Puerto Madero) es de 689 dólares por mes. La zona más exclusiva de la Ciudad tiene un precio de 1.201 dólares por un departamento de dos ambientes.

Alquileres. Foto: NA/Marcelo Capece.

En cuanto a precios más altos, completan el podio Palermo con 753 dólares y Núñez con 745 dólares, otros puntos de referencia para zonas de montos elevados en el alquiler.

Más cerca del precio promedio, aparece Chacarita a 712 dólares. Siguen Caballito (687), San Cristóbal (657), Parque Chacabuco (643) y Balvanera (621).

Con respecto a los movimientos en los llamados corredores urbanos, los mayores aumentos en el último año se dieron en el Noroeste, por encima del 30%. En contrario, más allá de que aparece como una de las zonas más caras, la que menos subió fue el Norte, con 24,17% interanual.

Locales en alquiler Foto: NA

Cabe mencionar que el precio de los alquileres medidos en moneda extranjera trepó un 0,33% en el último mes, lo que representa una suba sostenida del 19,46% desde que comenzó el 2025. A valor interanual, la escala fue del 35,08%.