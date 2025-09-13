Las Fuerzas Armadas Argentinas se siguen equipando y comprarán potentes helicópteros de rescate a una súper potencia mundial

La futura adquisición forma parte de un plan estratégico que busca incorporar tecnología de última generación y equipos que cumplan con estándares internacionales.

Los helicópteros pesados CH-53G de Alemania que Argentina pretende comprar. Foto: Wikipedia.

El Ejército Argentino atraviesa una etapa de modernización y fortalecimiento de sus capacidades operativas, con el objetivo de mejorar la respuesta ante emergencias, misiones humanitarias y operaciones en entornos adversos.

Por eso, tras el reciente entrenamiento de soldados argentinos junto a infantes de la Marina de Estados Unidos y la compra de los aviones caza F-16 a Dinamarca, Argentina evalúa incorporar los helicópteros pesados CH-53G de Alemania.

De materializarse esta decisión, que podría marcar un antes y un después en la capacidad de transporte aéreo militar del país, Argentina recuperaría capacidades perdidas desde la Guerra de Malvinas, cuando los helicópteros Chinook fueron destruidos en combate.

Los nuevos helicópteros, diseñados para realizar tareas de rescate y evacuación en condiciones extremas, permitirán al Ejército Argentino aumentar su autonomía y eficiencia en situaciones de catástrofes naturales, misiones de paz y apoyo logístico en zonas de difícil acceso.

Además, su versatilidad los convierte en un recurso clave tanto para operaciones militares como para asistencia civil, reforzando la capacidad del Estado en casos de emergencia.

Cómo son los helicópteros CH-53G que Argentina quiere comprarle a Alemania

Los CH-53G son aeronaves de gran porte, diseñadas para transporte pesado y misiones de rescate. Con más de 50 años de servicio en Alemania, demostraron ser robustos, confiables y adaptables a múltiples escenarios operativos.

En cuanto a sus prestaciones, el CH-53G mide 27 metros de largo, con un rotor principal de 22 metros y puede transportar hasta 5,5 toneladas en su interior o 7,25 toneladas de carga externa. Su autonomía ronda los 400 kilómetros, que se amplía hasta 1.200 km con tanques adicionales, y puede alcanzar velocidades cercanas a los 295 km/h.

También cabe mencionar que está impulsado por dos motores General Electric T64, que le otorgan una potencia considerable para operar en misiones exigentes. La tripulación es de dos pilotos y puede transportar hasta 36 soldados equipados o 24 heridos en camilla para evacuaciones médicas.