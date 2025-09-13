Un festival de sabores: el evento que ofrece probar hasta 16 variedades de hamburguesas en un fin de semana

Se acerca un evento especial en la Ciudad de Buenos Aires, que tiene a la hamburguesa como la gran protagonista.

Hamburguesas Foto: Instagram thefoodtruckstore

Las hamburguesas son una de las opciones más pedidas por las personas que deciden salir a comer afuera. Incluso, su popularidad lleva a que se pueda disfrutar de una variedad de estilos, sabores e ingredientes alrededor de esta preparación. En este marco, vuelve un festival que celebra este plato en Buenos Aires.

Burger Palusa, el festival de la hamburguesa en Buenos Aires

Se trata del Burger Palusa, un festival dedicado a la hamburguesa, que cuenta con la particularidad de que el público podrá votar a sus favoritos.

Burger Palusa., el festival dedicado a las hamburguesas. Foto: Burger Palusa

La nueva edición se llevará a cabo el próximo sábado 20 y domingo 21 de septiembre, fecha que coincide con el fin de semana de primavera. El evento tendrá lugar en el Hipódromo de Palermo desde las 12, con eventos a lo largo de la jornada, que girarán alrededor del plato celebrado.

Uno de los atractivos principales alrededor del Burger Palusa es que no solo estarán a disposición las mejores hamburguesas de Buenos Aires, ya que también habrá competidores de distintos puntos de Argentina y el mundo.

Burger Palusa., el festival dedicado a las hamburguesas. Foto: Burger Palusa

Entradas para el Burger Palusa

Las entradas se pueden adquirir previamente, a través de Live Pass o el sitio del evento. Las entradas valen desde $10.000 y cada categoría ofrece distintas experiencias. La más económica solo ofrece el ingreso al predio, mientras que el ticket de $30.000 incluye una hamburguesa y bebida a elección, además de un vaso del evento.

Burger Palusa cuenta con un interesante desafío, que ofrece a los comensales ser jurados de las competencias. Habrá reconocimientos nacionales e internacionales, aunque para participar se deben abonar entradas de mayor categoría.

Para votar en la competencia federal, se habilita con el ticket de $60.000 (incluye voucher para 8 hamburguesas de las firman que participan). Para la internacional, el monto sube a $75.000, con la misma cantidad de degustaciones. En caso de querer participar en ambas, el monto es de $125.000, con un total de 16 degustaciones.

La hamburguesa más votada se llevará el “Premio de la gente”. Además, el jurado especializado estará a cargo de la votación a la “Mejor Hamburguesa Federal”.