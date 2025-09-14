Domingo nublado y con precipitaciones: cómo seguirá el clima el resto de la semana en Buenos Aires, según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional brindó el pronóstico para el cierre del fin de semana, que podría tener precipitaciones.

Día nublado en Buenos Aires. Foto: Unsplash.

Aguardando por la llegada de la primavera, el fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores cierra con temperaturas agradables y buen tiempo, pero podría tener algunas precipitaciones, como ocurrió el sábado por la noche.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que se prevé un domingo con lluvias aisladas en la madrugada, pero mejorando desde la mañana con cielo mayormente nublado para el resto de la jornada.

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 13 grados de mínima y 23 de máxima.

Cómo sigue el tiempo en la Ciudad y alrededores

Para la nueva semana, el lunes se espera con cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche. El termómetro rondará entre 13 y 20 grados.

El martes tendría cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, con una mínima de 10 grados y una máxima de 20.

El miércoles se estima una mínima de 13° y una máxima de 24°, con cielo mayormente nublado.

El jueves la mínima será de 18° y la máxima de 21°, con cielo nublado durante todo el día.

Finalmente, el viernes se espera una mínima de 17° y una máxima de 21°, con cielo nublado.