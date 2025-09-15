De qué murió el joven panadero Germán Torres, fundador de Salvaje Bakery y socio de Christian Petersen

Reconocido por su innovación y sus libros de referencia, dejó un legado imborrable en la gastronomía argentina, donde colegas y amigos lo despidieron con emotivos mensajes en redes sociales.

Falleció el joven panadero Germán Torres, fundador de Salvaje Bakery y socio de Christian Petersen Foto: Instagram / germantorres.pan.

El mundo gastronómico argentino atraviesa un momento de profundo dolor tras la muerte de Germán Torres, uno de los referentes más influyentes de la panadería artesanal.

El panadero, reconocido por haber introducido el pan de masa madre en Argentina, falleció el 14 de septiembre a las cinco de la mañana y dejó un legado que marcó un antes y un después en la manera de concebir el pan en el país.

¿De qué murió Germán Torres?

Nacido en 1985, Torres murió tras una larga enfermedad, cuya especificidad no fue difundida públicamente. Su partida generó gran tristeza entre colegas y amantes de la gastronomía, quienes destacaron su talento, generosidad y capacidad de innovación.

Además de ser un impulsor de nuevas técnicas en la panadería, volcó sus conocimientos en los libros “Pan de garage” (2019) y “Pan de campo” (2022), ambos publicados por Editorial Planeta, que se convirtieron en materiales de consulta obligatoria para profesionales y aficionados.

Su recorrido comenzó en la publicidad, campo en el que se formó en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y donde fue distinguido en el Festival de Cannes. Sin embargo, su verdadera vocación estaba en la cocina: trabajó en Guido’s, en Palermo, estudió en el Instituto Argentino de Gastronomía (IAG) y, tras un viaje revelador a la India, decidió dedicarse de lleno a la gastronomía.

Torres trabajó en restaurantes como Dadá Bistró, Le Pain Quotidien, La Panadería de Pablo y San Gennaro, donde ejerció como jefe de cocina. En 2016 fundó Salvaje Bakery, espacio que revolucionó la panadería local con la introducción del pan de masa madre y una propuesta innovadora. Más tarde, experimentó con la marca Delirante y se asoció con Christian Petersen para abrir La Valiente.

Su fallecimiento provocó numerosas muestras de afecto en redes sociales. Fernando Trocca publicó: “Descansá en paz Germán”. Tomás Kalika, chef de Mishiguene, señaló: “Se nos fue un gran tipo y un panadero de alma”.

A su vez, Narda Lepes compartió una foto de panes levando con la palabra “Descansá”. Por su parte, Lucas Canga, de MadPasta, expresó: “Siempre admiré tu templanza, muchas cosas que nunca te dije, talentoso e indescifrable”. También Christian Petersen compartió un video recordando a su colega y amigo.