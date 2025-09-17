Muerte de Germán Torres: el sentido mensaje de Salvaje Bakery, la panadería que fundó

El pasado domingo falleció el reconocido panadero, que fue despedido por el local que fundó en 2016.

Germán Torres, reconocido panadero que falleció. Foto: Instagram

La muerte de Germán Torres generó mucha tristeza en el ámbito de la gastronomía argentina, en especial en la panadería artesanal. El hombre de 40 años había fundado Salvaje Bakery, donde fue despedido en sus redes sociales con una sentida publicación.

Torres falleció el pasado domingo 14 de septiembre durante la madrugada, tras luchar con una larga enfermedad, que no fue difundida públicamente. Uno de sus grandes legados es la incorporación del pan de masa madre a las preparaciones en Argentina.

Desde Salvaje Bakery, escribieron un emotivo posteo con una foto del panadero. “Este domingo se fue de este plano alguien que hizo mucho por la gastronomía moderna argentina”, comienza el texto.

“Germán fue uno de los fundadores de Salvaje, aunque ya hace más de 6 años no estaba en el local y se había ido a buscar nuevos rumbos, sin su grano de harina este local no hubiese sido lo que es hoy”, detallaron desde la marca que sigue en pie con gran éxito.

El mensaje de Salvaje Bakery para Germán Torres, reconocido panadero que falleció. Foto: Instagram

Y recordaron sobre los inicios del sitio: “Cuando en 2016 decidimos abrir una panadería distinta, éramos pocos los que creíamos que este era el camino”. Y sumaron: “Aunque los caminos nos hayan separado, tal como le dije a tus papás, el legado de lo que es el pan hoy en día gracias a vos permanecerá”.

“Siempre algo de Salvaje tendrá algo de vos, Germán. Salud y party on”, completa el texto dedicado a Germán Torres.

Su partida generó gran tristeza entre colegas y amantes de la gastronomía, quienes destacaron su talento, generosidad y capacidad de innovación.

Además de ser un impulsor de nuevas técnicas en la panadería, volcó sus conocimientos en los libros “Pan de garage” (2019) y “Pan de campo” (2022), ambos publicados por Editorial Planeta, que se convirtieron en materiales de consulta obligatoria para profesionales y aficionados.

Torres trabajó en restaurantes como Dadá Bistró, Le Pain Quotidien, La Panadería de Pablo y San Gennaro, donde ejerció como jefe de cocina. En 2016 fundó Salvaje Bakery, espacio que revolucionó la panadería local con la introducción del pan de masa madre y una propuesta innovadora. Más tarde, experimentó con la marca Delirante y se asoció con Christian Petersen para abrir La Valiente.