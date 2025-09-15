Igual de barato que Temu, pero en Argentina: el megabazar que ofrece artículos de decoración a precios inigualables

Con descuentos de hasta 30%, pagos en cuotas sin interés y productos de marcas internacionales, el nuevo local proyecta expandir su producción local. Dónde queda y cuáles son los productos más elegidos.

Bazar, compras, hogar. Foto: Pexels.

Lo que comenzó como un proyecto digital durante la pandemia, con base logística en Garín y fuerte presencia en redes sociales, ahora da un paso histórico: Ganga Home inauguró su primera megatienda física en el DOT Baires Shopping.

La firma, fundada por Araceli Arriola y Jonatan Feit, busca democratizar la decoración, combinando lujo, accesibilidad y promociones atractivas para el público argentino.

Productos de Ganga Home (bazar). Foto: Ganga Home.

El nuevo local ocupa 2.000 m² y requirió una inversión de U$S 2,5 millones, reflejando la ambición de la marca por consolidarse como referente del sector. Su propuesta combina 80% productos importados y 20% de producción nacional, destacando las sábanas como producto estrella en ventas.

Ofertas que llaman la atención

En la inauguración, Ganga Home presentó descuentos de hasta 30% en pagos en efectivo y cuotas sin interés. Entre los productos más destacados están:

Sets de toallas Tommy Hilfiger desde $35.000 (aproximadamente la mitad de su valor en Miami).

Acolchados desde $27.000.

Mantas desde $19.000.

Cubiertos a $39.900.

Productos de Ganga Home (bazar). Foto: Ganga Home.

Próximamente, la marca anunció que sumará artículos de Calvin Klein, reforzando su estrategia de lujo accesible.

La clave del proyecto es derribar la barrera entre diseño y precio, ofreciendo productos de calidad internacional a valores adaptados al mercado local. Su desembarco en el DOT Baires, uno de los shoppings más importantes del Grupo IRSA, refuerza la visibilidad y ambición del proyecto.

Más allá de esta apertura, Ganga Home proyecta expandir la producción local y construir una planta propia en los próximos tres años, consolidando su apuesta por la innovación y la industria argentina.

Productos de Ganga Home (bazar). Foto: Ganga Home.

Supermercados liquidan artículos de bazar con 40% de descuento

Los supermercados ChangoMás, Coto y Jumbo lanzaron ofertas en bazar, con descuentos de hasta el 40%. En algunos casos, se puede financiar en cuotas, según el artículo y el comercio elegido.

Algunas de las ofertas más tentadoras. Foto: ChangoMás

Ofertas en ChangoMás

Vaso copón 450 ml – 2x1 – $1.343,40 c/u – 2da al 80% – (Precio regular: $2.239,00)

Copa de vino de vidrio modelo brunello 490 ml – 2x1 – $2.639,40 c/u – 2da al 80% – (Precio regular: $4.399,00)

Plato hondo aquamarine – 2x1 – $1.199,40 c/u – 2da al 80% – (Precio regular: $1.999,00)

Vaso noa burbujas tl 400ml x un – 2x1 – $881,40 c/u – 2da al 80% – (Precio regular: $1.469,00)

Jarra rigolleau t-branding 1,25 l – 2x1 – $5.039,40 c/u – 2da al 80% – (Precio regular: $8.399,00)

Bowl post galaxflint – 2x1 – $1.109,40 c/u – 2da al 80% – (Precio regular: $1.849,00)

Plato playo aquamarine flint – 2x1 – $1.199,40 c/u – 2da al 80% – (Precio regular: $1.999,00)

Vaso spa 425cc – 2x1 – $1.217,40 c/u – 2da al 80% – (Precio regular: $2.029,00)

Copa vino windsor nadir – 2x1 – $1.739,40 c/u – 2da al 80% – (Precio regular: $2.899,00)

Jarra graduada x 1l – 40% OFF – $1.457,40 c/u – (Precio regular: $2.429,00)

Vaso de vidrio rigolleau 350 ml – 2x1 – $851,40 c/u – 2da al 80% – (Precio regular: $1.419,00)

Copa nadir gin 600ml – 2x1 – $3.479,40 c/u – 2da al 80% – (Precio regular: $5.799,00)

Vaso rigolleau tennesse flint – 2x1 – $1.199,40 c/u – 2da al 80% – (Precio regular: $1.999,00)

Vaso durax pampa 400cc – 2x1 – $1.343,40 c/u – 2da al 80% – (Precio regular: $2.239,00)

Ofertas en Jumbo

Cacerola 18 con mango x1 multiflon – 30% OFF – $30.205,00 c/u – (Precio regular: $43.150,00)

Sarten 28 x1 multiflon – 30% OFF – $27.965,00 c/u – (Precio regular: $39.950,00)

Hervidor 14cm c/tapa vidrio multiflon – 30% OFF – $27.300,00 c/u – (Precio regular: $39.000,00)

Cacerola 20cm c/mango multiflon – 30% OFF – $37.800,00 c/u – (Precio regular: $54.000,00)

Olla 28 cm ceramica simil madera krea – 30% OFF – $56.770,00 c/u – (Precio regular: $81.100,00)

Sarten honda 26cm multiflon – 30% OFF – $37.555,00 c/u – (Precio regular: $53.650,00)

Panquequera de teflón multiflon 24 cm – 30% OFF – $15.085,00 c/u – (Precio regular: $21.550,00)

Olla 24 x1 multiflon – 30% OFF – $60.480,00 c/u – (Precio regular: $86.400,00)

Olla 24 cm granito x1 un krea – 30% OFF – $49.140,00 c/u – (Precio regular: $70.200,00)

Sarten doble 14cm multiflon – 30% OFF – $23.310,00 c/u – (Precio regular: $33.300,00)

Ofertas imperdibles. Foto: Jumbo

