Zapatillas desde $39.999: cuáles son los outlets donde se consigue hasta un 60% de descuento en Puma, Nike y Adidas

Para conseguir indumentaria y calzado de primeras marcas en segunda mano, la mejor opción son los outlets. Conocé el listado de precios.

Zapatillas, calzado, moda. Foto: Freepik.

A la hora de buscar precios en indumentaria y calzados, los outlets se posicionan como la mejor opción para quienes buscan productos de primeras marcas pero a bajo costo.

En ese sentido, en la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense hay puntos de venta que ofrecen productos de segunda mano con precios más bajos y descuentos de hasta el 60% en modelos de Nike, Adidas, Puma y otras primeras marcas.

Descuentos de zapatillas en CABA

En el barrio de Palermo, CABA, se encuentra Distrito Arcos Premium Outlet, un punto de venta donde la marca Puma tiene un local exclusivo con ofertas destacables en distintos modelos de zapatillas y con rebajas de hasta el 60%.

Zapatillas Puma Accent. Foto: Dexter.

Los precios y modelos son los siguientes:

Puma Accent: con el 60% de descuento queda en $39.999.

Puma Flyer Flex: con el 50% de descuento queda en $44.999.

Puma Electrify Nitro: con el 60% de descuento queda en $57.999.

Puma Ferrari Tiburion: con el 50% de descuento queda en $64.999.

Puma Ever: con el 30% de descuento queda en $66.499.

Puma Aviator: con el 30% de descuento queda en $71.999.

Puma Vis2K: con el 40% de descuento queda en $74.999.

Puma X Cell: con el 30% de descuento queda en $76.999.

Puma Trinity: con el 40% de descuento queda en $77.999.

Puma BMW MMS Trinity: con el 40% de descuento queda en $77.999.

Cabe destacar que estas ofertas son de stock limitado y además cuentan con talles específicos, algo que sucede en los locales outlet que trabajan con productos de temporadas viejas.

Descuentos de zapatillas en el conurbano bonaerense

Un local outlet de la cadena Dexter, ubicado en San Justo, partido de La Matanza, ofrece varias promociones en calzado deportivo de las marcas Nike, Adidas, Puma y Fila, en categorías como running, training y lifestyle, para hombre y mujer.

Zapatillas Puma. Foto: Unsplash.

Según las promociones vigentes en el local, los descuentos son del 60%, lo que permite que el precio final sea por debajo de los $40.000. Estas ofertas son para zapatillas de temporadas anteriores y ediciones que ya no se están comercializadas en los locales que venden productos de primera mano.