Más de 40 locales ofrecerán descuentos en empanadas: cuando será y dónde quedan

Los vecinos del norte de la provincia de Buenos Aires podrán degustar de este evento diseñado para impulsar la actividad gastronómica. Dónde queda cada local.

Empanadas, comida. Foto: Freepik

Las empanadas son de las opciones más elegidas por los argentinos para las reuniones familiares, las juntadas con amigos e incluso para una cena en soledad. Por eso, los vecinos de San Isidro tendrán una cita imperdible con la gastronomía local el próximo 18 de septiembre.

Se trata de una nueva edición de “Sabores de San Isidro”, el ciclo impulsado por el Municipio para promover la actividad comercial y el consumo en los distintos barrios del distrito.

Empanadas, el infalible de la cocina Foto: Freepik

Con descuentos de hasta el 20% en más de 40 locales adheridos, esta edición busca acercar a los vecinos a los comercios de cercanía, al mismo tiempo que celebra uno de los platos más queridos por los argentinos.

Este “festival”, ya se instaló como una de las propuestas más esperadas por los vecinos, ya que combina la posibilidad de descubrir nuevas promociones, locales y la mejor gastronomía del partido de San Isidro. Esta edición, además, pretende superar a la anterior, centrada en las hamburguesas y la pizza.

Desde el Municipio destacan que la iniciativa no sólo impulsa el consumo local, sino que también promueve la diversidad gastronómica y fortalece el vínculo entre comerciantes y comunidad.

Empanadas tucumanas, las mejores del país. Foto: Cocineros argentinos.

Más de 40 locales adheridos en todas las localidades

La edición de empanadas contará con la participación de comercios distribuidos en todas las localidades del partido, incluyendo Boulogne, San Isidro, Beccar, Villa Adelina, Acassuso y Martínez. Entre los locales destacados figuran panaderías, rotiserías, bodegones, bares y parrillas tradicionales.

Allí, las familias podrán disfrutar de importantes descuentos, combos y promociones en los locales adheridos, aunque se recomienda consultar a cada restaurante su modalidad, ya que puede variar según el comercio.

San Isidro tendrá la festividad de la empanada Foto: Freepik.

Comercios participantes por localidad:

Boulogne:

Api Cyber Cafetería – B. de Irigoyen 615.

Bodegón del 9 – Manuel Láinez 1955.

Casa de Comidas Héctor – Rosario 1761.

El Duende – Asamblea 590.

Joaco Club – Av. A. Rolón 2588.

La Nueva San José – Bernardo de Irigoyen 648.

Lo de Dany – Av. Camino Real Morón San Fernando 2480.

Tío Luis – Av. Avelino Rolón 2300.

Villa Adelina:

Buenos Sabores – Av. de Mayo 7.

Crosta Pizza – Gral. Lamadrid 1710.

El Retorno – Av. de Mayo 329.

Parrilla La Nueva Adelina – Av. de Mayo 1158.

Martínez:

Café Goyeneche – Eduardo Costa 1918.

La Farola de Alvear – Alvear 81.

La Farola Express – Av. del Libertador 13925.

Mundo Casero y Sabroso – Hipólito Yrigoyen 1524.

Parada Uno – Av. Fleming 1677.

Remake Museum – Av. Santa Fe 1434.

Rock and Burger – Hipólito Yrigoyen 1623.

Rotisería La Plaza – Larumbe 800.

Simoca – Av. Fleming 2165.

San Isidro:

Cien Amores – Martín y Omar 336.

La Argentina Panadería – Ituzaingó 384.

Lo de Facu – Tiscornia 1040 / Von Wernicke 3065.

Lo de Nacho Express – Von Wernicke 3020.

Manola – Primera Junta 299.

Manola Las Lomas – 3 de Febrero 1909.

La Asturiana – Primera Junta 902.

Ruka del Bajo – Tiscornia 843.

Ruka Las Lomas – Av. Sucre 2102.

Beccar:

La Aldea – Av. Centenario 2129.

La Colorada – Blanco Encalada 2229.

La Presumida – Juan B. Justo 201.

Menico – Av. Centenario 2000.

Parrilla El Uruguayo – Julián Navarro 701.

Ruka La Horqueta – Blanco Encalada 2405.

Acassuso:

El Molino Resto Bar – Sebastián Elcano 888.

Lo de Nacho Pizzas – Roque Sáenz Peña 1061.

Negri Caffe – Manzone 907.

Cabe recordar que cada comercio tiene la libertad de definir cómo celebrará esta festividad y cuáles serán las promociones vigentes de acuerdo a la necesidad y el prestigio del local.