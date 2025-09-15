Pizza gratis: de qué hora a qué hora regalarán 4.000 porciones frente al Obelisco este lunes 15 de septiembre

En el marco de la previa de “La Noche de las Pizzas y Empanadas”, un equipo de 10 maestros pizzeros trabajará con dos hornos eléctricos de cinta continua montados en un camión autosustentable de 15 metros. ¡No te lo pierdas!

Cuándo repartirán pizza en el obelisco Foto: Instagram/bartasende-rschertz.ph

La Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (APYCE) anunció que, como antesala de su clásico evento anual, realizará una degustación masiva y gratuita de pizza frente al Obelisco para celebrar la existencia de esta comida, la más elegida por los argentinos en sus reuniones familiares.

La cita este lunes 15 de septiembre, de 11 a 15 horas, en la esquina de Cerrito y Diagonal Norte, donde se elaborarán y repartirán 4.000 porciones en vivo. La logística para el evento es impresionante.

Pizza, pizzería. Foto: Freepik.

Según ‘Noticias Argentinas’, un equipo de 10 maestros pizzeros trabajará con dos hornos eléctricos de cinta continua montados en un camión autosustentable de 15 metros.

Para producir las 4.000 porciones se usarán 125 kilos de harina, 150 kilos de muzzarella y 50 kilos de salsa de tomate.

El mapa completo de la Noche de la Pizza y la Empanada

Las pizzas y empanadas están muy presentes en la gastronomía argentina, ya que son clásicos en las juntadas con amigos, familiares e incluso para darse un gustito.

Por ese motivo, la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (APYCE) prevé una gran celebración citada el martes 16 de septiembre.

Noche de las pizzas y empanadas Foto: Instagram

En esa fecha, se realizará la 42ª edición de La Noche de la Pizza y la Empanada, un evento que año tras año reúne a miles de familias, amigos y comensales en todo el país.

En esta jornada, cientos de locales adheridos abrirán sus puertas con promociones especiales de hasta el 50% de descuento en pizzas, 3x2 en empanadas, beneficios especiales en salón y una modalidad especial de delivery.