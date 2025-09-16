Noche de la Pizza y la Empanada 2025: cómo encontrar los locales adheridos más cercanos a tu casa

El clásico evento gastronómico organizado por la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (APYCE) reunirá las mejores ofertas en los restaurantes más destacados.

Pizza al tacho. Foto: Instagram/bartasende-rschertz.ph

Este martes 16 de septiembre se celebra la Noche de la Pizza y la Empanada en Argentina, un evento que organiza la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (APYCE). Para conocer los puntos adheridos que estén cerca, existe un mapa más que útil.

Este evento año tras año reúne a miles de familias, amigos y comensales en todo el país. En esta jornada, cientos de locales adheridos abrirán sus puertas con promociones especiales de hasta el 50% de descuento en pizzas, 3x2 en empanadas, beneficios especiales en salón y una modalidad especial de delivery.

La pizza se convirtió un alimento ideal para acompañar el desayuno o la meriend Foto: Unsplash

Cómo encontrar las pizzerías que se suman a la Noche de la Pizza y la Empanada 2025

Para buscar las pizzerías que se adhieren a este evento, se puede ingresar al sitio oficial de la Noche de la Pizza y la Empanada, que cuenta con un mapa que permite recorrer los sitios que forman parte de esta celebración.

Noche de las pizzas y empanadas Foto: Instagram

Con más de cuatro décadas de historia, esta iniciativa ya es un clásico esperado tanto por los consumidores como por los comerciantes del rubro. APYCE destaca el carácter federal del evento, que busca dar visibilidad y fortalecer el vínculo con la comunidad local, sin importar el tamaño ni la ubicación del comercio.

La noche de las pizzas y empanadas se extenderá a todo el país

Desde la organización, remarcaron que la convocatoria está abierta a todos los comercios del rubro, sin necesidad de ser socios de la APYCE. La inscripción es gratuita y busca garantizar la participación de la mayor cantidad posible de pizzerías y casas de empanadas, para ampliar la festividad gastronómica a todo el país.

Noche de las pizzas y empanadas Foto: Instagram

Según indicaron, la expectativa de este año es superar las ediciones previas y, para ello, invitan a las localidades pequeñas a fomentar los comercios gastronómicos y que la iniciativa llegue a cada vez más familias argentinas.