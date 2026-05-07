Empanadas de La Bomba Tucumana. Foto: Instagram.

En pleno barrio de Recoleta, Gladys “La Bomba Tucumana” desembarcó con su propia propuesta gastronómica centrada en uno de los clásicos del norte: las empanadas. El local, ubicado en Paraguay 2387, busca trasladar a Buenos Aires el sabor tradicional tucumano, con una impronta bien marcada. La marca, además, ya sumó una sucursal en Belgrano, ampliando su presencia en la Ciudad.

Cuánto cuestan las empanadas en el local de La Bomba Tucumana

La idea del emprendimiento es clara: ofrecer una empanada tucumana auténtica, con carne cortada a cuchillo, masa bien dorada y un sabor intenso. En este caso, las piezas son algo más chicas que las habituales, pensadas como formato degustación, con rellenos bien condimentados y una presentación cuidada que apunta a diferenciarse dentro de un mercado competitivo, especialmente en apps de delivery.

Empanadas de La Bomba Tucumana. Foto: Instagram @labombaempanadastucumanas

Los precios no pasaron desapercibidos y generaron bastante debate. En plataformas de reparto, un combo de tres empanadas con bebida puede encontrarse alrededor de $9.299 con descuento, mientras que la media docena ronda los $20.000 y la docena asciende a unos $38.000. La unidad se ubica cerca de los $3.850, con promociones como dos docenas por más de $57.000. Estos valores abrieron la discusión sobre la relación precio-calidad.

Las opiniones del público están divididas. Por un lado, hay quienes destacan la calidad del producto, la textura de la masa y el respeto por la receta original; por el otro, algunos cuestionan si el precio acompaña la experiencia. Más allá de las críticas, el proyecto logró instalarse como un fenómeno mediático y gastronómico, con movimiento tanto en el local como en pedidos online.

Empanadas de La Bomba Tucumana. Foto: Instagram.

Qué ofrecen las empanadas de La Bomba Tucumana

La carta combina sabores clásicos —como carne, pollo y humita— con opciones más elaboradas y combinaciones distintas, lo que refuerza una imagen premium. Esta variedad, junto con la ubicación en zonas exclusivas como Recoleta y Belgrano, forma parte de una estrategia para posicionar la marca en un segmento más alto dentro de la oferta gastronómica.

Empanadas de La Bomba Tucumana. Foto: Instagram @labombaempanadastucumanas

También influye el canal de compra: en delivery, los costos suelen elevarse por comisiones y envíos, lo que impacta en el precio final. Aun así, el interés por probar estas empanadas de raíz tucumana sigue creciendo y mantiene la demanda activa en todas sus modalidades.