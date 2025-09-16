Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este martes 16 de septiembre de 2025

Clima Actual

Hoy en Buenos Aires, se espera que el clima presente un cielo despejado durante la mañana. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 5.6°C, mientras que los vientos soplarán desde el sur con una media de 10 km/h. La humedad máxima será de aproximadamente 92%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Por la tarde y noche, el cielo continuará parcialmente nuboso, con temperaturas que llegarán a los 15.7°C. Los vientos se incrementarán ligeramente alcanzando ráfagas de hasta 21 km/h, lo cual puede dar una sensación térmica un poco más fresca. La humedad se mantendrá en niveles elevados, lo que puede dar la sensación de mayor pesadez en el ambiente.

En resumen, será un día frío en Buenos Aires, ideal para un abrigo liviano y una jornada de actividades al aire libre. Aunque no se esperan precipitaciones ni nieve, la alta humedad podría hacer del día uno de esos en que la sensación de frío se intensifica un poco más.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Buenos Aires