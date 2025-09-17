ARCA fijó el nuevo tope de compras en TEMU y SHEIN para evitar la retención del producto en la Aduana

Los pedidos en plataformas internacionales deberán ser únicamente para uso personal y no comercial, según la Resolución Nº 3916. Conocé los principales requisitos a tener en cuenta para no ser víctima de demoras.

Logo de TEMU y SHEIN. Foto: Reuters (Dado Ruvic)

A causa del gran crecimiento que hubo en las plataformas de TEMU y SHEIN, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) fijó nuevos límites y requisitos en las compras que deberán tener en cuenta los argentinos.

Según la Resolución Nº 3916 de la ARCA, los pedidos en plataformas internacionales deberán ser únicamente para uso personal y no comercial. Además, no puede pesar más de 50 kg y no se pueden compras más tres unidades del mismo producto.

Logo de TEMU. Foto: Reuters (Dado Ruvic)

En cuanto al valor económico, la compra total no puede superar los 3.000 dólares. Asimismo, tanto TEMU como SHEIN ofrecen envíos gratis en caso de superar un monto mínimo de compra.

Sin embargo, para no tener problemas con su llegada, se recomienda rastrear su locación (que se puede hacer en las mismas páginas) y gestionar un trámite obligatorio del organismo fiscal.

Compras en TEMU y SHEIN: ¿Cómo recibir el producto sin problemas?

Los usuarios deberán hacer la confirmación cuando el pedido llegue al destino. Esto solo se debe hacer en caso de que el paquete sea transportado por Correo Argentino y se deberá cumplir con tres simples pasos.

Entrar al portal web de ARCA con tu CUIT y Clave Fiscal. Ingresar al apartado “Envíos Postales Internacionales” para informar que se recibió la mercadería. Los usuarios tendrán 30 días corridos para confirmar la llegada del pedido. Si esto no se cumple, el organismo no permitirá recibir nuevos envíos hasta que se justifique la situación.

¿Cuántas compras por años se pueden hacer en SHEIN?

Las regulaciones vigentes limitan la cantidad de compras que se pueden hacer al año en sitios del exterior. En este contexto, los consumidores pueden hacer hasta cinco compras por año mediante el régimen de pequeños envíos.

Logo de SHEIN. Foto: Reuters (Phil Noble)

Los requisitos

El peso máximo permitido es de 50 kg por envío.

El valor del pedido no puede exceder los 3.000 dólares.

Las compras deben tener fines personales, no comerciales.

No pueden ingresarse más de tres unidades de un mismo artículo por compra.

Si algún producto cuesta más de 400 dólares, debe abonar derechos de importación y la tasa de estadística.

Los 6 pasos para comprar en SHEIN desde Argentina