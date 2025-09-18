“Ley Nicolás”: cómo cambiará la atención médica a los pacientes tras la aprobación del Senado

La Cámara Alta votó con amplía mayoría el proyecto que había sido aprobado por Diputados en 2023. Todos los detalles, en la nota.

La madre de Nicolás festejó la aprobación de la ley. Foto: NA

El Senado aprobó y convirtió en ley el proyecto “Ley Nicolás”, que busca mejorar la atención de los pacientes, así como también las condiciones laborales de los profesionales de la salud.

La votación en la Cámara Alta tuvo 69 votos a favor, mientras que solo uno fue negativo: de Carmen Álvarez Rivero, del PRO.

Sesión en el Senado. Foto: X @SenadoArgentina

El nombre de la flamante ley hace referencia a Nicolás Deanna, quien falleció en 2017 a los 24 años producto de un mal diagnóstico. El joven tenía una enfermedad que no fue detectada, lo que derivó en su fallecimiento.

Su madre, Gabriela Covelli, encabezó la búsqueda por conseguir una normativa que mejore la atención a todos los pacientes.

Cabe recordar que este proyecto había sido aprobado en 2023 en la Cámara de Diputados. Finalmente, este jueves llegó al Senado, donde fue aprobado.

Nicolás y su madre. Foto: Redes sociales

“Ley Nicolás”: qué cambia tras la aprobación del proyecto

El proyecto contempla la creación de la historia clínica digital encriptada e interoperable; certificaciones obligatorias y periódicas para los profesionales de la salud y las instituciones médicas; desarrollo de protocolos de actuación y sistemas de auditoría y vigilancia.

También define criterios y conceptos de seguridad, incidente, evento adverso evitable, evento adverso no evitable, acto temerario y evento centinela, que es un hecho potencialmente peligroso, no anticipado ni deseado, que ocurre en las instituciones de salud.

El resultado de la votación en el Senado de la Ley Nicolás. Foto: Captura

De acuerdo a la iniciativa, las instituciones proveedoras de servicios de salud, públicas o privadas, deberán “dotar a su organización de los medios que permitan: establecer protocolos de actuación del personal de salud, tendientes a la prevención de daños evitables”.

También diseñar planes de auditoría de los sistemas de trabajo, de evaluación de las prestaciones individuales del servicio y monitoreo de indicadores de seguridad del y la paciente, para perfeccionar los sistemas y mejorar las prácticas", entre otros puntos.

Además, se establece que “la autoridad de aplicación debe implementar un Registro Unificado de Eventos Centinela (RUDEC), con el objetivo de registrar todo evento centinela, así como los resultados de la investigación de los mismos”.