Sorpresivo cambio en el pronóstico del tiempo: cómo estará el clima este jueves 18 de septiembre en Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional brindó el pronóstico para la continuidad de la semana, que podría tener nuevamente lluvias.

Lluvias en Buenos Aires. Foto: NA.

Aguardando por la llegada de la primavera, la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, mantiene las temperaturas agradables y nuevamente podría tener lluvias.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que se prevé un jueves con neblinas en la madrugada y probabilidad de lluvias aisladas en la mañana, mejorando en la tarde y noche con cielo parcialmente nublado.

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 13 grados de mínima y 23 de máxima.

Lluvias; tormentas. Foto: NA (Daniel Vides)

Cómo sigue el tiempo en la Ciudad y alrededores

Para el cierre de la semana semana, el viernes se espera con cielo mayormente nublado durante el día y nuevamente probabilidad de lluvias aisladas en la noche. El termómetro rondará entre 15 y 26 grados.

El sábado tendría tormentas durante toda la jornada; con una mínima de 16 grados y una máxima de 20.