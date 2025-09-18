Sorpresivo cambio en el pronóstico del tiempo: cómo estará el clima este jueves 18 de septiembre en Buenos Aires
Aguardando por la llegada de la primavera, la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, mantiene las temperaturas agradables y nuevamente podría tener lluvias.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que se prevé un jueves con neblinas en la madrugada y probabilidad de lluvias aisladas en la mañana, mejorando en la tarde y noche con cielo parcialmente nublado.
En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 13 grados de mínima y 23 de máxima.
Cómo sigue el tiempo en la Ciudad y alrededores
Para el cierre de la semana semana, el viernes se espera con cielo mayormente nublado durante el día y nuevamente probabilidad de lluvias aisladas en la noche. El termómetro rondará entre 15 y 26 grados.
El sábado tendría tormentas durante toda la jornada; con una mínima de 16 grados y una máxima de 20.