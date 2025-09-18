¿Tren o colectivo?: cuánto sale viajar a Mar del Plata desde Buenos Aires, en septiembre 2025

Dos medios de transporte distintos ofrecen comodidades y horarios adaptados a diferentes necesidades, permitiendo a los viajeros elegir la opción que mejor se ajuste a su presupuesto y preferencias.

Tren a Mar del Plata. Foto: NA

Viajar de Buenos Aires a Mar del Plata es una de las escapadas más elegidas por quienes buscan disfrutar de la costa y el verano argentino. Ya sea en tren o en colectivo, cada opción ofrece una experiencia distinta: desde la comodidad de los asientos hasta la posibilidad de disfrutar del paisaje durante el recorrido.

Según informaron desde Trenes Argentinos, durante septiembre, desde Constitución van a salir dos servicios, de lunes a viernes, a las 7:30 y a las 14:17; el regreso desde la localidad balnearia es a la 1:11 y a las 14:21.

Viajar en tren a Mar del Plata, una opción accesible. Foto: NA.

Los sábados, en tanto, los trenes salen de Constitución a las 7.32 y 14:32, de Mar del Plata vuelven a la 1:11 y 14:36. En cambio, los domingos y feriados el horario de viaje es a las 7.25 y 14:52 desde la terminal porteña y a la 1:11 y 14:57 desde la ciudad balnearia. Además, se suma un refuerzo los viernes a las 17:08 que retorna de Mar del Plata los domingos a las 22:53.

Igualmente, una aclaración pertinente de Trenes Argentinos indica que el servicio desde Buenos Aires hacia Mar del Plata no está circulando momentáneamente los días martes, miércoles y jueves, y desde Mar del Plata hacia Buenos Aires los miércoles y jueves, por obras en zona de vías.

En cuanto al precio de los pasajes, cabe recordar que la tarifa varía según el día de viaje, oscilando entre los $19.000 y los $25.000 para quienes viajen en Primera y entre los $22.000 y $30.000 para quienes opten por viajar en Pullman.

Precios de los viajes en tren a Mar del Plata. Foto: Captura Trenes Argentinos

Los trenes semi directos realizan paradas intermedias en Brandsen, Chascomús, Castelli, Dolores, Maipú, Cnel. Vidal, además de Plaza Constitución y Mar del Plata.

Cuánto sale viajar en colectivo desde Buenos Aires hasta Mar del Plata

El precio de un pasaje de micro a Mar del Plata desde Buenos Aires varía entre aproximadamente $30.000 y $60.000 o más, dependiendo de la empresa, la clase del asiento (pullman, cama, etc.), la fecha del viaje y con cuánta antelación se compre el boleto.

Viajes en micro a Mar del Plata. Foto: captura Busbud

Los pasajes en categoría pullman o cama son más caros que los semi-cama.