¿Cierra o sigue en pie?: qué pasará con el histórico cine de Haedo tras la venta del shopping

Uno de los complejos comerciales más emblemáticos del Gran Buenos Aires, será renovado por el grupo IRSA y reabrirá en 2026 con un formato de outlet enfocado en gastronomía, entretenimiento e indumentaria.

Actualmente funcionan los cines Showcase. Foto: castelar-digital

El histórico Showcenter Haedo, ahora conocido como Al Oeste Shopping, uno de los complejos comerciales más emblemáticos del Gran Buenos Aires, será renovado por el grupo IRSA y reabrirá en 2026 con un formato de outlet enfocado en gastronomía, entretenimiento e indumentaria.

La inversión fue de 20 millones de dólares y busca revitalizar un espacio que abrió a fines de la década de 1990 bajo la gestión de la empresa Showcenter, también responsable de la construcción del complejo Norte en Panamericana, actualmente conocido como Norcenter.

Al Oeste Shopping, en Haedo. Foto: Facebook / Al Oeste Shopping.

IRSA, que ya administra 15 centros comerciales en Argentina, destacó su apuesta al mercado local, pese a la caída del consumo y el crecimiento del comercio online. “El público sigue valorando la experiencia de salida familiar que ofrece un shopping”, afirmaron desde la compañía.

Qué va a pasar con el cine de Haedo

El shopping, con sus 75.000 metros cuadrados y 50 locales, será reconvertido en formato outlet con fuerte foco en gastronomía, entretenimiento e indumentaria. Además, contará con más de 1.000 cocheras cubiertas.

La gran noticia es que pese a la remodelación, mantendrá el cine Showcase, su patio de comidas y el complejo deportivo.

Apertura de salas de cine, Showcase Haedo

El Showcenter Haedo posee también un lugar en la historia del entretenimiento argentino: en 1999 registró un récord de más de 25.000 espectadores en un solo día, durante las vacaciones de invierno, según quienes trabajaban en el complejo en ese momento.