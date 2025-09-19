Vuelven los 15k de Saucony: la carrera ideal para ponerse a prueba antes de la Media Maratón de Mar del Plata

Este año, hay dos distancias: 15K, para quienes buscan exigirse al máximo, y 5K, pensados para quienes dan sus primeros pasos y quieren disfrutar del recorrido mientras se desafían.

Vuelven los 15k de Saucony. Foto: Saucony.

Buenos Aires se teñirá de citron y negro para recibir la segunda edición de Saucony BAIRES 15K, el evento runner que combina diversión, música y mucha energía. Una propuesta para todos: quienes buscan superar sus límites y quienes solo quieren disfrutar del running con amigos.

Tras la primera edición, que reunió a más de 4.500 corredores en 2024, este año la carrera vuelve con dos distancias: 15K, para quienes quieren exigirse al máximo, y 5K, ideal para disfrutar del recorrido y del ambiente festivo. Bajo el lema “Volvemos juntos, corremos juntos”, la ciudad se prepara para vivir una experiencia única para la comunidad runner.

Cuándo son los 15k de Saucony

El 19 de octubre, corredores de todas partes tendrán la oportunidad de sumarse a esta experiencia que combina deporte, música y diversión. La Saucony BAIRES 15K se presenta como la carrera perfecta para probarse y prepararse antes de los 21K de Mar del Plata, que se correrán el domingo 9 de noviembre.

La distancia de 15K es ideal porque permite regular un poco más que en los 10K, pero no tanto como en los 21K. Es una medida intermedia perfecta: desafiante para quienes tienen experiencia y quieren mejorar sus tiempos y accesible para quienes no se animan a la media maratón. Una oportunidad única para poner a prueba la resistencia, ganar confianza y disfrutar del recorrido con otra intensidad.

Dos distancias para desafiarte

15K: pensada para quienes buscan un verdadero desafío y quieren exigirse al máximo.

5K: ideal para quienes prefieren disfrutar del recorrido, el ambiente y la compañía de amigos mientras corren.

La largada está prevista para las 7:30 en Av. Figueroa Alcorta y Dorrego, en pleno Palermo. Las inscripciones continúan abiertas y pueden realizarse online. Si te gusta correr, compartir la pasión por el running y vivir la ciudad de otra manera, la Saucony BAIRES 15K es una cita obligada.

Saucony, la marca líder en running

Desde 1898, Saucony se consolidó como una marca referente en el mundo del running, ofreciendo desde zapatillas de velocidad hasta ropa técnica y calzado retro. Su legado y compromiso con la innovación hacen que cada carrera sea más que un desafío deportivo: es un encuentro con la ciudad y con la comunidad runner.

El Cruce, la carrera más desafiante de Argentina

Además, Saucony organiza “El Cruce”, considerada una de las carreras más exigentes del país. La edición 2025 ya tiene fechas confirmadas: los grupos correrán entre el 1 y el 7 de diciembre. Serán 100 kilómetros en 3 días, atravesando senderos de montaña, filos, cruces de ríos, playas únicas y arroyos, ofreciendo una experiencia llena de aventura en Villa La Angostura, Neuquén.