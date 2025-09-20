Caída de granizo y fuertes tormentas: los videos más impactantes de las lluvias en Buenos Aires

Nueve provincias y la Ciudad de Buenos Aires se encuentran bajo advertencia naranja, con pronóstico de lluvias intensas, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h.

Fuerte granizo en Buenos Aires. Foto: redes sociales.

Una intensa alerta meteorológica por tormentas afecta este sábado a nueve provincias argentinas y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el marco de esta advertencia, usuarios de redes sociales compartieron impactantes imágenes de la caída de granizo en diversas localidades de La Pampa, Río Negro y la provincia de Buenos Aires, entre otras.

Tormentas y caída de granizo en Saladillo. Video: X SurTormentas.

Granizo del tamaño de un huevo

Los fenómenos climáticos comenzaron a registrarse desde las primeras horas del día. En la localidad de Ordoqui, en el oeste bonaerense, vecinos reportaron la caída de piedras de granizo del tamaño de un huevo, generando preocupación por los daños potenciales en vehículos, viviendas y cultivos.

También se reportaron precipitaciones y granizo en Pehuajó, especialmente en la franja que conecta Juan José Paso y Francisco Madero, alrededor de las 9:30 horas. En la misma región, Nueva Plata y campos cercanos a Trenque Lauquen también fueron afectados.

Tormentas en Pehuajó, provincia de Buenos Aires. Video: X/@Arg_Salvaje

En La Pampa, la ciudad de Santa Rosa amaneció con una gran acumulación de granizo que cubrió calles, veredas y techos. En tanto, en Villa Regina, al noreste de Río Negro, vecinos compartieron videos donde se observa una fuerte granizada acompañada de ráfagas de viento.

Caída de granizo en Carlos Casares, Buenos Aires. Video: X SurTormentas.

Alerta naranja del SMN: las zonas afectadas por las tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta de nivel naranja por tormentas, que alcanza a:

Toda la provincia de Buenos Aires

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Entre Ríos

El sur de Córdoba

La mitad sur de Santa Fe

Según detalló el SMN, en estas zonas se esperan tormentas fuertes a severas, con posibilidad de:

Abundante caída de agua en cortos períodos (40 a 80 mm, con valores superiores en puntos específicos).

Granizo de diversos tamaños.

Intensa actividad eléctrica.

Ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 km/h.

Nueve provincias bajo alerta por tormentas. Foto: SMN

Alerta amarilla y otras advertencias por tormentas

Además, se encuentra vigente una alerta amarilla por tormentas en las siguientes zonas:

Norte de Santa Fe.

Norte de Córdoba.

Sur de San Luis.

Gran parte de La Pampa.

Norte de Río Negro.

Algunas zonas de Corrientes y Santiago del Estero.

En estas regiones, las condiciones meteorológicas serán similares, pero de menor intensidad, con lluvias acumuladas de entre 20 y 60 mm, granizo y ráfagas de hasta 70 km/h.

Por otra parte, también rige una alerta amarilla por nevadas en la cordillera de Mendoza, y alertas naranja y amarilla por viento zonda en Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y la Puna de Cafayate (Salta).



