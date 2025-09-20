Entrega de pañales a domicilio de PAMI: cada cuánto deben renovar la solicitud los afiliados

El Programa de Asistencia Médica Integral permite a jubilados y pensionados recibir hasta 90 pañales por mes directamente en sus hogares. Sin embargo, el trámite debe renovarse cada cierto tiempo y con requisitos específicos. Los detalles.

Pañales del PAMI. Foto: @PAMI_org_ar

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) ofrece a jubilados y pensionados un servicio de provisión de pañales descartables, higiénicos y absorbentes con entrega a domicilio. Se trata de una iniciativa que busca garantizar comodidad y accesibilidad a los afiliados, aunque con la condición de que la solicitud debe renovarse cada cierto tiempo.

La distribución de los pañales comenzó a implementarse en los hogares hace algunos meses. Sin embargo, para que el servicio se mantenga activo, los beneficiarios deben prestar atención a la actualización de sus datos de residencia.

Pañales PAMI. Foto: Pinterest / PAMI.

En caso de un cambio de domicilio o un error en la información registrada, la obra social recomienda comunicarse al 138 (PAMI Escucha y Responde) o asistir a una agencia para corregir la situación.

¿Quiénes pueden acceder al beneficio de PAMI?

El beneficio está disponible para todos los afiliados al PAMI que presenten una Orden Médica Electrónica (OME) generada por su médico de cabecera.

Cada afiliado puede recibir hasta 90 pañales por mes, aunque si existe una necesidad mayor, el pedido debe ser evaluado a Nivel Central por la institución.

¿Cómo es el proceso de entrega y cada cuánto se renueva el trámite?

Una vez aprobada la solicitud, los proveedores se encargan de la distribución. El sistema incluye varias instancias de aviso: primero, cuando el pedido ingresa al circuito de envíos; luego, al momento de armar el paquete; más tarde, cuando se encuentra en camino; y finalmente, con la confirmación de entrega.

Oficina de PAMI. Foto: NA.

En caso de ausencia en el domicilio, se deja un aviso y se coordina una nueva visita. Si el inconveniente persiste, PAMI contacta al afiliado para definir un punto de retiro alternativo cercano a su residencia.

El aspecto más importante del programa es la periodicidad de la renovación. Los afiliados deben actualizar su solicitud cada seis meses. Para ello, es necesario que el médico de cabecera emita una nueva orden y que el beneficiario la presente en la agencia correspondiente. Los profesionales pueden confeccionar hasta seis órdenes consecutivas, lo que permite mantener la cobertura de manera más prolongada y sin interrupciones.

De esta manera, el programa de pañales a domicilio del PAMI se consolida como una herramienta de apoyo fundamental para jubilados y pensionados, siempre que los afiliados cumplan con los plazos de renovación y mantengan sus datos actualizados para garantizar la correcta entrega.