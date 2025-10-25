Abre un nuevo shopping en Palermo: las marcas que llegan y el detalle que lo hace único

Con esta apertura, el grupo IRSA alcanzará los 16 centros comerciales en todo el país. Sin embargo, esta nueva propuesta se diferencia de las demás. Todos los detalles de la apertura.

Shopping Palermo Off. Foto: redes sociales.

Un nuevo shopping abrió sus puertas junto al Alto Palermo y promete renovar la experiencia de compras en la zona. Se trata de Palermo Off, una extensión del centro comercial más rentable de IRSA, pensada especialmente para el público joven y amante de las marcas urbanas y alternativas.

Con una inversión superior a los 3 millones de dólares, el proyecto se levanta en el predio donde antes funcionaba el Paseo del Sol (Beruti 3336), un espacio que había quedado abandonado.

Las marcas que llegan a Palermo Off, el nuevo shopping de CABA

En este nuevo formato se concentrarán 18 locales distribuidos en 2.000 metros cuadrados, además de una terraza gastronómica con propuestas como Cuervo, Orno Pizza y la heladería Gaviota, entre otras.

Entre las marcas figuran New Era, Bullbenny, Revolver, Bolivia y Chini, firmas nacionales e internacionales con fuerte presencia entre el público joven.

De esta manera, el nuevo shopping ‘under’ se diferencia por completo del Alto Palermo y de otros centros comerciales, ya que busca atraer a un público más joven con las marcas más elegidas por ese segmento.

Con esta apertura, el grupo encabezado por Eduardo Elsztain alcanzará 16 centros comerciales en todo el país. Cabe recordar que, a fines del año pasado, la compañía —propietaria de shoppings como DOT, Abasto y Alto Palermo— concretó la compra de Terrazas de Mayo, en Malvinas Argentinas, por 28 millones de dólares.

Además, IRSA proyecta un nuevo desarrollo en La Plata, denominado Distrito Diagonal, con una inversión estimada en 130 millones de dólares.

“Con Palermo Off buscamos seguir creciendo y ofrecer propuestas más variadas dentro del mercado local”, señaló Florencia Cortés, líder del proyecto y Center Manager de Alto Palermo.