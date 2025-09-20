Problemas con el Tren Mitre: qué día vuelven a funcionar normalmente todos sus ramales

El servicio de transporte público se verá afectado por el desarme, montaje de la nueva vía y la reconexión del sistema de señalamiento en una obra que permitirá mejorar la seguridad operacional.

Línea Mitre.

El tren Mitre tiene distintas complicaciones desde este sábado 20 de septiembre, en especial en su ramal Tigre. En el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno de la Nación, donde ya se ejecutaron más de 12 kilómetros de vías, se realizan obras que interrumpen el normal funcionamiento.

El ramal Tigre del tren Mitre no funcionará por cuatro días

Durante cuatro días, entre el sábado 20 y martes 23 de septiembre, el servicio estará interrumpido dado que se intervendrán las vías en la estación Acassuso entre los cruces de Güemes y Perú. Allí, se hará el desarme, montaje de la nueva vía y la reconexión del sistema de señalamiento en una obra que permitirá mejorar la seguridad operacional. Finalmente, el miércoles 24 volverá funcionar normalmente.

Además, en este ramal, se trabajará de manera simultánea en la estación Beccar, entre el paso peatonal Sarandí y paso a nivel Ayacucho. Allí, se ejecutará una renovación integral de las vías, se montará el tercer riel y la conexión al sistema de señalamiento.

Obras de la línea Mitre. Foto: Trenes Argentinos.

Por otro lado, continuarán los trabajos que contemplan la colocación de fibra óptica y tareas tendientes a la migración hacia un nuevo sistema de señalamiento, entre las estaciones Tres de Febrero y Colegiales, lo que también complicará los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre.

Se trata de obras que son de carácter urgente, ya que los durmientes y rieles poseen más de 40 años de antigüedad, se encuentran muy deteriorados, y la traza cuenta con más de 40 sectores a velocidad precautoria, generando demoras y cancelaciones en el servicio.

Cabe mencionar que las obras del ramal Tigre están enmarcadas en el Plan de Acción de la Emergencia Ferroviaria y son ejecutadas por Trenes Argentinos Infraestructura.

La línea Mitre se verá afectada por obras del 20 al 23 de septiembre. Foto: NA

Las tareas tienen un plazo estimado de 24 meses y contemplan la renovación total de 40 kms de vía; el reemplazo de 47 kms de tercer riel; la intervención de 24 pasos a nivel y 22 pasos peatonales; el recambio de 4 paragolpes en la estación Tigre; la renovación de 23 aparatos de vía y la intervención de 65 puentes o alcantarillas (obras de arte).

Ramal Tigre

No circulará desde el sábado 20 hasta el martes 23 de septiembre inclusive. El miércoles 24 el servicio se prestará en forma normal.

Ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre

Circularán limitados, desde el sábado 20 hasta el martes 23 de septiembre inclusive, entre Belgrano R y José L. Suárez/Bmé. Mitre. El miércoles 24 el servicio se prestará en forma normal.

