Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este sábado 20 de septiembre de 2025

Pronóstico diario
Canal 26
Por Canal 26
sábado, 20 de septiembre de 2025, 06:06

Pronóstico del tiempo en la mañana

Hoy en San Luis, en las horas de la mañana, el clima será parcialmente nuboso, con una temperatura mínima de 7.5°C. Las probabilidades de precipitación son bajas, sin presencia de lluvia. Los vientos serán de una ligera intensidad, alcanzando hasta 5.3 km/h. La clima será agradable, ideal para realizar actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Durante la tarde, la temperatura máxima llegará a unos 17.7°C, manteniéndose las condiciones de nubosidad parcial. Los vientos serán más fuertes, alcanzando hasta 22 km/h. En la noche, se prevé que la temperatura baje un poco, pero sin cambios significativos en el patrón meteorológico.