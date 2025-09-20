Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este sábado 20 de septiembre de 2025

Pronóstico diario

Pronóstico del tiempo en la mañana

Hoy en San Luis, en las horas de la mañana, el clima será parcialmente nuboso, con una temperatura mínima de 7.5°C. Las probabilidades de precipitación son bajas, sin presencia de lluvia. Los vientos serán de una ligera intensidad, alcanzando hasta 5.3 km/h. La clima será agradable, ideal para realizar actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Durante la tarde, la temperatura máxima llegará a unos 17.7°C, manteniéndose las condiciones de nubosidad parcial. Los vientos serán más fuertes, alcanzando hasta 22 km/h. En la noche, se prevé que la temperatura baje un poco, pero sin cambios significativos en el patrón meteorológico.