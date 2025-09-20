Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este sábado 20 de septiembre de 2025

Clima Diario

Hoy el clima en Tierra del Fuego estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas alcanzarán los -0.6°C, con una probabilidad de precipitación baja. El viento soplará a una velocidad moderada, alcanzando hasta 17 km/h, mientras que la humedad se mantendrá alrededor del 96%. Es un día ideal para tomar precauciones frente al viento, dado que las condiciones pueden cambiar rápidamente en esta región.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Durante la tarde y noche, las condiciones climáticas persistirán con cielos mayormente nublados. Las temperaturas máximas llegarán a los 2.9°C, lo que aún se considera frío, así que es recomendable abrigarse bien si tienes planeado salir. Continúa la presencia del viento, con ráfagas que podrían alcanzar los 36 km/h, incrementando la sensación de frío en el ambiente. No se esperan lluvias considerables, pero siempre es prudente estar preparado para un eventual cambio en el clima.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 20 de septiembre de 2025

Para los entusiastas de las observaciones astronómicas, les contamos que el sol saldrá a las 9:54 y se ocultará a las 17:12, brindando una jornada de luz solar limitada. El amanecer y el atardecer son momentos especiales para disfrutar de paisajes únicos en Tierra del Fuego, así que si el clima lo permite, vale la pena presenciarlos.