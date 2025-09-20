Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este sábado 20 de septiembre de 2025

Clima Diario
Canal 26
Por Canal 26
sábado, 20 de septiembre de 2025, 06:07

Hoy el clima en Tierra del Fuego estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas alcanzarán los -0.6°C, con una probabilidad de precipitación baja. El viento soplará a una velocidad moderada, alcanzando hasta 17 km/h, mientras que la humedad se mantendrá alrededor del 96%. Es un día ideal para tomar precauciones frente al viento, dado que las condiciones pueden cambiar rápidamente en esta región.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Durante la tarde y noche, las condiciones climáticas persistirán con cielos mayormente nublados. Las temperaturas máximas llegarán a los 2.9°C, lo que aún se considera frío, así que es recomendable abrigarse bien si tienes planeado salir. Continúa la presencia del viento, con ráfagas que podrían alcanzar los 36 km/h, incrementando la sensación de frío en el ambiente. No se esperan lluvias considerables, pero siempre es prudente estar preparado para un eventual cambio en el clima.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 20 de septiembre de 2025

Para los entusiastas de las observaciones astronómicas, les contamos que el sol saldrá a las 9:54 y se ocultará a las 17:12, brindando una jornada de luz solar limitada. El amanecer y el atardecer son momentos especiales para disfrutar de paisajes únicos en Tierra del Fuego, así que si el clima lo permite, vale la pena presenciarlos.