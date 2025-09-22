Una histórica calle de CABA cambia para siempre: el barrio porteño que se transforma por completo

Una histórica calle de CABA cambia para siempre. Foto: GCBA.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) puso en marcha una obra integral para reconvertir la calle Viamonte, en el tramo que une la avenida Carlos Pellegrini con Leandro N. Alem. Coordinado por el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, el proyecto abarca ocho cuadras consecutivas del microcentro, una de las zonas con mayor circulación peatonal y vehicular de la ciudad.

Calle Viamonte. Foto: Google Maps.

La iniciativa, que contempla 11.200 metros cuadrados de espacio público, busca darle a la zona un perfil más sostenible, seguro y accesible, en línea con la reconfiguración urbana que experimenta Buenos Aires tras la pandemia. Se estima que la intervención impactará directamente en 21.400 residentes y visitantes diarios. Entre sus principales objetivos se incluyen:

Ampliación de áreas verdes y aumento del arbolado.

Mejora de la iluminación pública.

Renovación de veredas y calzadas para mayor seguridad y comodidad.

El ministro de Espacio Público e Higiene Urbana, Ignacio Baistrocchi, destacó: “La renovación de la calle Viamonte es un paso más en la transformación del microcentro. Con más superficie peatonal, más árboles y mejor iluminación, esta obra va a mejorar la movilidad y devolverle vitalidad al entorno por donde circulan miles de vecinos, comerciantes y trabajadores todos los días”.

Calle San Martín y Viamonte. Foto: Wikipedia.

Detalles de la intervención

Entre los trabajos más importantes se incluyen:

Renovación de 8.685 metros cuadrados de veredas , con nuevos mosaicos y expansión de superficies absorbentes.

Nivelación de 3.150 metros cuadrados de calles mediante intertrabado.

Beneficio directo a 128 frentes de edificios y comercios .

Plantación de 86 nuevos árboles y colocación de 22 columnas de alumbrado peatonal .

Adecuación de dársenas de carga y descarga y reorganización de espacios de contenedores.

Prioridad en accesibilidad para personas con movilidad reducida y niños.

Cambios en el tránsito y transporte

Actualmente, Viamonte presenta veredas estrechas y predominio del tránsito vehicular, por lo que el plan incluye la reubicación de las líneas de colectivos 23, 115 y 99, que serán trasladadas a la Avenida Corrientes una vez finalizada la obra. Esto permitirá reducir la congestión y el ruido, al tiempo que amplía la oferta de espacios verdes y equipamiento público, favoreciendo la reactivación comercial.

Calle Viamonte. Foto: Google Maps.

Etapas de la obra

La obra se realizará por etapas, con afectaciones parciales al tránsito, garantizando el acceso a viviendas y comercios. La primera fase ya comenzó y abarcará el corte de la calle Viamonte al 900, entre Pellegrini y Suipacha, con una duración aproximada de un mes. Luego, las intervenciones continuarán por otros sectores hasta completar el tramo entre Pellegrini y Alem. El cronograma de cortes y reaperturas se informará oportunamente según avance la obra.