Frescos, rejuvenecedores y en tendencia: 3 cortes de pelo ideales para cambiar de look en primavera

Con la llegada de los días lindos y cálidos, comenzaron los cortes de pelo más audaces. Conocé cuál te favorece según tu propio estilo.

Corte de pelo; cabello; peluquería. Foto: Freepik.

La primavera llegó con todo al hemisferio sur y con ella florecen los árboles y los días empiezan a ser más largos. Además, se renuevan las ganas de cortarse el pelo y encontrar otro look más acorde a la época.

Después del invierno, el cabello pide aire, movimiento y un cambio que acompañe la energía de la nueva estación. Sin olvidarse de cuidar al pelo con los mejores productos para que no se dañe con los rayos UV, realizarse nuevos cortes puede marcar la diferencia entre un look refinado y uno totalmente despeinado.

Cortes de pelo ideales para la primavera Foto: Pinterest.

Esta temporada 2025 trae cortes que combinan estilo y practicidad, ideales para quienes buscan un look actual sin perder frescura. Desde versiones renovadas de clásicos hasta nuevas formas llenas de movimiento, estos son los tres cortes que marcan tendencia y prometen ser protagonistas de la primavera.

Tres cortes de pelo que tenés que probar en primavera

Soft Bob: el clásico con giro primaveral

El bob sigue vigente, pero en 2025 se actualiza con una versión más suave, desestructurada y con puntas ligeras. El soft bob es ideal para quienes quieren un corte práctico, fácil de peinar y con un aire moderno sin ser extremo.

El corte soft bob es tendencia en la primavera Foto: Pinterest.

Funciona muy bien con ondas naturales, aporta volumen sin recargar y enmarca el rostro con elegancia. Además, se adapta tanto a cabellos lacios como con textura.

Butterfly layers: capas que vuelan

Inspirado en las alas de mariposa, este corte se basa en capas largas y estratégicas, que crean un efecto etéreo y con mucho movimiento. Es perfecto para quienes no quieren sacrificar el largo, pero sí desean renovar la forma y sumar liviandad.

Butterfly layers Foto: Pinterest.

Favorece especialmente a cabellos medios o largos y se luce aún más cuando se peina con ondas suaves o brushing natural. El resultado: un look fresco, femenino y dinámico.

Pixie shag: corto, rebelde y con estilo

Para quienes se animan al cambio radical, el pixie shag es el corte estrella. Combina la practicidad del corte corto con el espíritu rebelde del estilo shag: muchas capas, textura y un aire desenfadado.

Es ideal para destacar los rasgos del rostro, se seca en minutos y tiene una gran personalidad. Se puede llevar con o sin flequillo, según el gusto y la forma de la cara.

Pixie Cut

Cabe recordar que, con el cambio de estación, muchas mujeres eligen desmechar sus melenas para conseguir un pelo mucho más liviano. Cambiar de corte puede ser una forma simple —pero poderosa— de acompañar ese nuevo ciclo.

Ya sea que busques un cambio sutil o uno rotundo, cualquiera de estos tres estilos te va a permitir empezar la temporada con un aire distinto, renovado… y totalmente en tendencia.