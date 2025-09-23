Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este martes 23 de septiembre de 2025

martes, 23 de septiembre de 2025

Para este martes en Ciudad De Buenos Aires, el clima tendrá características de cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 8.6°C, brindando una sensación fresca al comienzo del día. Los vientos soplarán con una velocidad moderada de hasta 8 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

En la tarde, se espera que el clima siga mostrando condiciones de nubes parciales, alcanzando una temperatura máxima de alrededor de 16°C. Durante la noche, el cielo continuará parcialmente nublado con una ligera brisa y temperaturas descendiendo lentamente.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 23 de septiembre de 2025

Hoy, el sol saldrá a las 07:57 y se pondrá a las 17:50. Aprovecha el día para realizar actividades al aire libre a estas horas con mayor luz natural.

Recuerda siempre llevar una campera ligera en la mañana debido a la fresca temperatura inicial.