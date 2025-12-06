Cuánto cuesta comer en La Pesceria, el bodegón de barrio con las mejores rabas, platos abundantes y comida de mar deliciosa

La Pesceria, el bodegón de barrio con comida de mar deliciosa. Foto: Instagram @lapesceriaok

La Pescería se destaca en la escena gastronómica de Buenos Aires como un restaurante especializado en pescados y mariscos, que conserva el encanto y la calidez de un bodegón de barrio, ofreciendo platos generosos, sabores auténticos y un ambiente cercano que invita a disfrutar de cada comida en compañía.

Ubicado sobre la Avenida Coronel Díaz, se destaca por ofrecer porciones generosas que invitan a compartir y transforman cada comida en una experiencia colectiva.

Desde paellas y cazuelas de mariscos hasta parrilladas imponentes, los platos del lugar combinan frescura, sabor y tamaño, haciendo que un risotto para dos pueda fácilmente satisfacer a cuatro personas, y una parrillada para dos sea más que suficiente para un grupo familiar.

Pero la abundancia no es su única fortaleza. La Pescería construye su reputación sobre la calidad de la comida y la atención al cliente: rabas, empanadas de salmón, pulpo y ostras gratinadas son constantemente elogiadas por su sabor y frescura, mientras que pequeños gestos, como una sopa de cortesía, pan casero y crema para untar al llegar, o un termo de café al finalizar, aportan una experiencia cálida y cuidada.

Cuánto cuesta comer en La Pesceria en diciembre 2025

Entre los platos destacados, se encuentran:

Entradas

Rabas: $27.000

Langostinos en milanesa: $21.000

Gambas al ajillo: $26.000

Plato principal

Abadejo: $23.000

Brótola: $15.000

Salmón: $38.000

Trucha: $32.000

Trucha con crema de puerro: $30.300

Salmón rosado con crema de camarón: $55.000

Merluza al roquefort: $18.800

Surubí al limón y perejil: $21.000

Cazuela de mariscos para 4: $68.000

Paella para 4: $68.000

Risotto de camarones para 2: $38.000

Risotto de frutos de mar para 2: $38.000

Parrillada de mariscos para 2: $95.000

Especiales

Pulpo español a la gallega: 1 tentáculo $62.000. 2 tentáculos $110.000. 3 tentáculos $155.000.

Langosta cubana entera: $130.000.

Ostras gratinadas a los 4 quesos: $18.000.

Como guarnición, el menú incluye opciones como papas fritas, puré, arroz o ensalada de rúcula con queso, entre otras, con precios que van de $6.500 a $8.500.

Dónde queda La Pesceria

La Pescería está ubicada en Coronel Díaz 1651, CABA, y abre todos los días de 12 a 24 hs, ofreciendo la posibilidad de disfrutar de sus platos de mar en cualquier momento del día.

Con precios moderados, porciones enormes y descuentos por pago en efectivo, el local se posiciona como una opción atractiva y competitiva para quienes buscan comida de mar deliciosa sin descuidar el bolsillo.

La Pescería es la opción ideal para quienes buscan comida casera, abundante y de alta calidad, más que un entorno lujoso o espacioso. Es un lugar pensado para ir en grupo o en familia, con apetito y ganas de compartir grandes fuentes de mariscos y pescados.

El espíritu de bodegón se refleja tanto en la generosidad de los platos como en la calidez del servicio, ofreciendo una experiencia que combina sabor, cantidad y atención cercana.