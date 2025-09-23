Sube la temperatura en primavera: cuál será el día más caluroso de la semana en CABA, con más de 20 grados de máxima

El Servicio Meteorológico Nacional brindó su informe del clima para la primera semana primaveral. Cómo estará el tiempo, día por día.

Primavera en Argentina. Foto: NA (Daniel Vides)

La llegada de la primavera estuvo acompañada por el clima inestable a la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. Aunque para los amantes del calor, hay buenas noticias.

Es que el panorama cambia en la nueva semana, que contará con temperaturas cercanas a los 20 grados.

Primavera en Argentina. Foto: NA (Marcelo Capece)

Para qué día se esperan más de 20 grados

En ese contexto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el viernes 26 de septiembre el termómetro alcanzará los 24 °C. En tanto, la mínima será de 12 °C.

Cómo estará el tiempo esta semana