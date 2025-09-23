Sube la temperatura en primavera: cuál será el día más caluroso de la semana en CABA, con más de 20 grados de máxima
El Servicio Meteorológico Nacional brindó su informe del clima para la primera semana primaveral. Cómo estará el tiempo, día por día.
La llegada de la primavera estuvo acompañada por el clima inestable a la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. Aunque para los amantes del calor, hay buenas noticias.
Es que el panorama cambia en la nueva semana, que contará con temperaturas cercanas a los 20 grados.
Para qué día se esperan más de 20 grados
En ese contexto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el viernes 26 de septiembre el termómetro alcanzará los 24 °C. En tanto, la mínima será de 12 °C.
Cómo estará el tiempo esta semana
- Martes 23 de septiembre: mínima de 9 °C y máxima de 19 °C. Cielo de parcialmente a mayormente nublado.
- Miércoles 24 de septiembre: se espera una temperatura mínima de 9 grados y una marca máxima de 18. En tanto, se prevé un cielo de parcialmente a algo nublado.
- Jueves 25 de septiembre: mínima de 10 °C y máxima de 20 °C. El cielo estará parcialmente nublado. Además, se esperan vientos de entre 23 y 31 kilómetros por hora.
- Viernes 26 de septiembre: el día más caluroso de la semana contará con una mínima de 12 grados y una máxima de 24 °C. El cielo irá de parcialmente a mayormente nublado, con vientos de entre 23 y 31 kilómetros por hora.