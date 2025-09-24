Lluvias y tormentas fuertes para este sábado 27 de septiembre: cómo estará el clima en Buenos Aires durante el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional adelantó que el primer día del fin de semana estará marcado por precipitaciones y vientos variables. Conocé cómo seguirá el domingo 28 y las recomendaciones del SMN.

Lluvias y tormentas en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA (Daniel Vides)

El clima para este fin de semana en Buenos Aires promete ser bastante húmedo y con lluvias casi constantes, especialmente durante el sábado 27 de septiembre. Los porteños deberán acudir al paragua y la ropa impermeable.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó que el sábado estará marcado por precipitaciones y viento variable, mientras que el domingo traerá un alivio, ya que volverá a aparecer el sol y permitirá actividades al aire libre.

Pronóstico del clima para la última semana de septiembre. Foto: Meteored.

¿Cómo estará el clima en CABA durante el sábado 27 de septiembre?

El primer día del fin de semana estará marcado por la lluvia. La probabilidad de precipitaciones alcanza el 90%, con lluvias que irán desde débiles hasta moderadas. Las temperaturas se mantendrán frescas, entre 13° y 18°C, y el viento soplará con intensidad variable.

La probabilidad de precipitaciones para el sábado 27 de septiembre alcanza el 90%. Foto: NA (Daniel Vides)

Durante la mañana, el cielo alternará entre parcialmente nuboso y lluvia, con la mayor intensidad alrededor de las 09:00. Por la tarde, las lluvias se volverán más débiles, y recién hacia la noche el cielo se despejará, ofreciendo un alivio antes del cierre de la jornada.

Los detalles en las franjas horarias del sábado 27 de septiembre

03:00 horas : parcialmente nuboso, 17°C, viento noreste 18-53 km/h.

06:00 horas : lluvia débil, 16°C, viento este 16-40 km/h.

09:00 horas : lluvia moderada, 15°C, viento este 28-57 km/h.

12:00 horas : lluvia débil, 16°C, viento noreste 18-57 km/h.

15:00 horas : lluvia débil, 18°C, viento oeste 10-46 km/h.

18:00 horas : lluvia débil, 15°C, viento suroeste 25-53 km/h.

21:00 horas: cielo despejado, 14°C, viento suroeste 19-52 km/h.

¿Cómo estará el clima en CABA durante el domingo 28 de septiembre?

Luego de un sábado lluvioso, los porteños podrán disfrutar de un cielo despejado y soleado durante casi todo el día. Las temperaturas subirán, con mínimas de 11°C y máximas cercanas a los 21°C, mientras que el viento será más moderado y agradable.

Las lluvias desaparecerán el domingo 28 de septiembre. Foto: NA (Daniel Vides)

Este día será ideal para planear actividades al aire libre, aunque se recomienda protegerse del sol en las horas centrales, ya que el Índice Solar Ultravioleta (UV) alcanzará valores altos durante el mediodía.

Los detalles en las franjas horarias del domingo 28 de septiembre

03:00 horas : cielo despejado, 13°C, viento suroeste 16-34 km/h.

06:00 horas : cielo despejado, 11°C, viento suroeste 14-33 km/h.

09:00 horas : soleado, 13°C, viento suroeste 13-29 km/h.

12:00 horas : soleado, 18°C, viento oeste 12-32 km/h.

15:00 horas : soleado, 21°C, viento oeste 15-37 km/h.

18:00 horas : soleado, 20°C, viento oeste 12-36 km/h.

21:00 horas: cielo despejado, 18°C, viento oeste 4-27 km/h.

Las recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas

Evitar actividades al aire libre.

Informarse por las autoridades.

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, evitar permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Recomendaciones del SMN por vientos fuertes