Cuánto sale comer en “El Preferido de Palermo”, el restaurante que tiene una de las mejores milanesas del mundo

El restaurante porteño mantiene su prestigio con una propuesta que rinde homenaje a la cocina nacional. Cuánto sale comer allí.

Milanesas de bife de chorizo en El Preferido de Palermo Foto: Instagram / @elpreferidodepalermo

“El Preferido de Palermo”, uno de los establecimientos gastronómicos más reconocidos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se destaca de otros restaurantes por la calidad de su propuesta culinaria, la cual presta especial atención a los sabores argentinos.

Sin embargo, entre sus varias especialidades y platos insignia, la milanesa de bife de chorizo ocupa un lugar destacado en el menú y continúa captando la atención tanto de vecinos como de los comensales.

El valor del plato responde no solo a la calidad de los ingredientes, sino también al esfuerzo que requiere su preparación Foto: Instagram / @elpreferidodepalermo

Cuánto sale comer en “El Preferido de Palermo”

Si bien uno de los platos preferidos que ofrece el restaurante es la milanesa de bife de chorizo, también ofrece una amplia lista de embutidos artesanales como por ejemplo salame chacarero, spianata, bondiola y panceta estacionada, entre otros.

Además, ofrecen variedades de vegetales orgánicos de producción propia como los Tomates Reliquia, que aportan sabor de estación y frescura.

Todos estos platos forman parte del menú de degustación, que está disponible en versión larga y corta, además de brindar la opción de sumarle vinos o no. Es una opción que se puede compartir.

Este plato logró posicionarse como un emblema del restaurante Foto: Instagram / @elpreferidodepalermo

Este menú es ideal para probar varias opciones y compartir. En los primeros días de septiembre 2025, el menú largo con el maridaje tenía un valor de $250 mil.

Además, a todo esto se suma el entorno: el restaurante mantiene una ambientación que combina lo nostálgico de los antepasados con lo moderno, respetando la estética de almacén tradicional sin renunciar al confort actual.

Con una cocina que respeta la identidad local y una propuesta gastronómica que no pierde vigencia, “El Preferido de Palermo” sigue consolidándose como un espacio ideal para los amantes del buen comer y, sobre todo, para aquellos que aman los sabores tradicionales y la cultura gastronómica argentina.