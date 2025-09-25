Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este jueves 25 de septiembre de 2025

Clima de hoy

Pronóstico del tiempo para hoy en la mañana

En la mañana de hoy, San Juan amanecerá con un cielo parcialmente nuboso. Se espera que las temperaturas oscilen entre los 9.2°C a las primeras horas de la mañana, incrementando gradualmente a medida que el día avanza. Los residentes pueden esperar un ambiente agradable, especialmente si disfrutan del clima templado. Según los pronósticos, no habrá lluvia y la humedad del aire se mantendrá entorno al 61%, proporcionando un día cálido y seco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Durante la tarde, las temperaturas aumentarán hasta los 20.4°C, brindando un ambiente cálido. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 11 km/h, por lo que no se anticipan ráfagas significativas. En cuanto la noche cae, las condiciones se mantendrán estables con temperaturas que bajarán ligeramente permitiendo un cierre del día relajante.

Observaciones astronómicas

Para aquellos interesados en la astronomía, el sol saldrá a las 08:29 y se esconderá a las 18:37, proporcionándonos 10 horas y 8 minutos de luz solar efectiva. La fase lunar se mantendrá en una posición estable, contribuyendo a cielos parcialmente nubosos bien entrada la noche.