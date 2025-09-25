Vientos de 80 km/h en Buenos Aires: la alerta por fuertes ráfagas ya afecta a 11 provincias

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este jueves 25 de septiembre se darán importantes ráfagas en distintos puntos del país.

Alerta meteorológica por viento fuerte: Buenos Aires y otras 11 provincias afectadas

Las malas condiciones climáticas se extienden a lo largo y ancho de Argentina, según lo informado por el pronóstico. Este jueves 25 de septiembre se dan nuevas alertas por fuertes vientos, advertencias que se expandieron y ya afectan a un total de 11 provincias, entre las que aparece Buenos Aires.

Según lo advertido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, este jueves 25 se esperan fuertes ráfagas durante todo el día en distintos puntos del país.

Fuertes vientos en Argentina.

En detalle, las provincias que se encuentran bajo alerta amarilla son Catamarca, La Rioja, San Juan, Córdoba, Mendoza, San Luis, La Pampa, Buenos Aires, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

Cabe recordar que las advertencias de color amarillo, las más bajas entre los tres niveles posibles, advierten la llegada de “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".

Alerta por vientos en 11 provincias de Argentina. Foto: SMN

Si bien hay distintos datos en cada sector, la alerta amarillo para Buenos Aires indica que “el área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 35 y 55 km/h, y ráfagas que pueden superar localmente los 80 km/h”.

La zona bonaerense afectada por estas ráfagas es el costado oeste, que limita con La Pampa, Córdoba y Río Negro, y se esperan que los vientos impacten con fuerza durante la tarde del jueves 25.

Fuertes vientos en Buenos Aires: las recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional

Evitá actividades al aire libre.

Asegurá los elementos que puedan volarse.

Mantenete informado por autoridades.

Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Llegan tormentas: cómo estará el clima en Buenos Aires durante el fin de semana

El sábado 27 de septiembre estará marcado por la lluvia. La probabilidad de precipitaciones alcanza el 90%, con lluvias que irán desde débiles hasta moderadas. Las temperaturas se mantendrán frescas, entre 13° y 18°C, y el viento soplará con intensidad variable.

Durante la mañana, el cielo alternará entre parcialmente nuboso y lluvia, con la mayor intensidad alrededor de las 09:00. Por la tarde, las lluvias se volverán más débiles, y recién hacia la noche el cielo se despejará, ofreciendo un alivio antes del cierre de la jornada.

El clima extendido para Buenos Aires. Foto: SMN

Luego de un sábado lluvioso, los porteños podrán disfrutar de un cielo despejado y soleado durante casi todo el domingo 28. Las temperaturas subirán, con mínimas de 11°Cy máximas cercanas a los 21°C, mientras que el viento será más moderado y agradable.

Este día será ideal para planear actividades al aire libre, aunque se recomienda protegerse del sol en las horas centrales, ya que el Índice Solar Ultravioleta (UV) alcanzará valores altos durante el mediodía.