El enemigo del microondas: cómo recalentar el pescado sin que quede mal olor en el ambiente, según la IA

Este alimento suele dejar olor en el ambiente luego de calentarlo. Sin embargo, la IA brindó algunos tips para evitarlo.

Milanesa de pescado, pescado, merluza. Foto: Freepik

El pescado es uno de los alimentos más recomendados por los especialistas en salud por todos los nutrientes que aporta al cuerpo. Sin embargo, presenta un inconveniente que a menudo es complicado de evitar: el olor intenso que deja en el ambiente tras recalentarlo.

Si bien lo ideal es consumirlo en el momento en que se cocina, existen algunos trucos para disfrutarlo al día siguiente sin que el microondas quede lleno de olor.

Cómo calentar el pescado en el microondas sin que deje tanto olor.

Cómo calentar el pescado sin dejar tanto olor en el ambiente, según la IA

1- Utilizar un recipiente hermético

La IA explicó que lo fundamental es evitar que el vapor se libere dentro del microondas. Para lograr eso, lo mejor es colocar el pescado en un táper de vidrio con tapa hermética que sea apto para microondas. Si no se dispone de uno, se puede cubrir con papel film apto o con un plato invertido encima.

2- Agregar humedad

Colocar unas gotas de jugo de limón, un chorrito de agua o caldo ayudan a que el pescado no se reseque y ayudan a atrapar parte del olor.

3- No utilizar máxima potencia

No se debe recalentar el pescado a una potencia máxima. La IA recomendó que lo mejor es hacerlo al 50-60% de la potencia del microondas y en intervalos de 30 segundos para lograr un calentamiento parejo y evitar que el pescado se “fría” largando más olor.

Tips para calentar la milanesa de pescado en el microondas y no dejar tanto olor. Foto: Freepik

4- Neutralizar los olores

Un truco efectivo es colocar, junto al recipiente con el pescado, un vaso con agua y rodajas de limón o una cucharadita de bicarbonato. El vapor que se genera ayuda a absorber los olores fuertes.

5- Ventilar de inmediato

Una vez que el microondas termina de recalentar el pescado, es importante no destapar dentro del aparato. Se recomienda retirar el recipiente y abrirlo recién en la mesa. Además, dejar la puerta del microondas abierta unos minutos para que se vaya el olor y no quede dentro del aparato.