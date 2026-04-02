El lugar más barato para comprar pescado queda en Monte Castro:

Dónde queda la pescadería que eligen todos Foto: Foto generada con IA

En la antesala de Semana Santa, cuando el consumo de pescado registra uno de sus picos más altos del año, una pescadería de barrio se posiciona como una de las opciones más económicas para comprar productos de mar en la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de La Cocina de Ana Mellino, ubicada en Monte Castro, un local con fuerte tradición familiar que combina pescadería y comidas listas para llevar.

El comercio está a cargo de los hermanos Antonio y Vicente Mellino, quienes continúan el legado de una familia histórica del rubro y lograron consolidar un punto de referencia para los vecinos de la zona y de otros barrios porteños.

Dónde queda y por qué es tan elegida

La Cocina de Ana Mellino funciona sobre Avenida Lope de Vega al 2600, en el límite entre Monte Castro y Villa Real. En fechas clave como Pascua, el local suele registrar largas filas debido a sus precios accesibles, la alta rotación de mercadería y la variedad de productos disponibles.

A diferencia de pescaderías gourmet o cadenas comerciales, el establecimiento mantiene un perfil de barrio, con atención personalizada y valores pensados para el consumo familiar.

Ana Mellino tiene 4 sucursales Foto: lacocinadeanamellino

Precios y promociones especiales por Semana Santa

De cara a Semana Santa, La Cocina de Ana Mellino lanzó una serie de promociones en productos cocinados y pescado fresco, válidas hasta el sábado 4 de abril de 2026, con opciones pensadas para resolver almuerzos y cenas sin cocinar.

Productos cocinados, listos para horno o microondas

Estas opciones ya vienen preparadas y son ideales para compartir:

Paella de mariscos : $39.900 el kilo , rinde para 3 personas

Rabas : $26.900 la porción de 250 gramos

Empanadas de merluza con vegetales (fritas u horno): $2.200 cada una

Picada de mar (frituras con rabas): $32.900 , porción de 800 gramos

Cazuela de mariscos: $59.900 el kilo

Estas promociones están disponibles en las cuatro sucursales y apuntan principalmente al consumo familiar durante Pascua.

Pescado a buen precio y de calidad Foto: lacocinadeanamellino

Pescado fresco, precios promocionales

En paralelo, el local ofrece pescados y mariscos frescos con valores especiales, disponibles únicamente en la sucursal de Av. Lope de Vega 2698, CABA:

Calamares enteros frescos : $13.900 el kilo

Salmón rosado fresco chileno (filet) : $39.900 el kilo

Merluzón fresco despinado (filet) : $16.900 el kilo

Mix de mariscos para paella : $39.900 el kilo

Medallones de merluza rebozados precocidos: $11.900 el kilo

Estos precios también están vigentes hasta el sábado 4 de abril de 2026 y explican por qué la sucursal de Monte Castro es una de las más buscadas en la previa de Semana Santa.

Qué productos son los más vendidos

Entre los artículos más elegidos durante Semana Santa se destacan:

Merluza fresca para horno o frituras

Calamar para rabas

Empanadas de pescado

Picadas marinas

Paella de mariscos

La posibilidad de combinar pescado crudo con platos listos para llevar es uno de los puntos más valorados por los clientes.

Todas las sucursales de La Cocina de Ana Mellino

Además del local de Monte Castro, Antonio y Vicente Mellino cuentan con otras sucursales en distintos puntos del AMBA:

Monte Castro / Villa Real : Av. Lope de Vega 2698, CABA

Lomas del Mirador : Av. General Mosconi 399

Villa Urquiza : Av. Monroe 5500, CABA

Canning: Av. Castex 1791

El mejor lugar para comprar pescado Foto: lacocinadeanamellino

Una opción económica en un contexto de subas

En un escenario marcado por el aumento de los alimentos, La Cocina de Ana Mellino se consolida como una alternativa económica para Semana Santa, gracias a su política de precios, promociones y fuerte impronta barrial. Bajo la gestión de los hermanos Mellino, el local de Monte Castro vuelve a ser uno de los más buscados para comprar pescado en Pascua.