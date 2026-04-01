Viernes Santo sin carne: cuánto cuesta comer en La Pescería, ubicación y recomendaciones del menú
Tradición, abundancia y sabor. La Pescería se posiciona como una de las opciones más elegidas para comer pescado y mariscos en Buenos Aires, con platos generosos, buenas reseñas y precios acordes, en pleno corazón de Palermo.
El Viernes Santo es una de las fechas clave del año para quienes siguen la tradición de no consumir carnes rojas. En Buenos Aires, la demanda de restaurantes de pescado y mariscos crece de forma exponencial, y entre las opciones más buscadas aparece siempre el mismo nombre: La Pescería, un clásico de Palermo que combina abundancia, sabor y precios acordes.
Especializado en productos de mar y con espíritu de bodegón porteño, La Pescería se convirtió en uno de los restaurantes mejor valorados para esta fecha especial, tanto por locales como por turistas.
La Pescería: qué es y por qué destaca
La Pescería es un restaurante, pescadería y rotisería atendido por sus dueños, enfocado exclusivamente en pescados y mariscos frescos. Ubicado sobre Avenida Coronel Díaz, es conocido por sus porciones generosas, su trato cercano y una experiencia que va más allá del plato principal.
Un detalle que muchos comensales destacan es la bienvenida con caldito caliente y pan casero, además del café de cortesía al finalizar la comida, una tradición que ya es marca registrada del lugar.
Qué comer en La Pescería este Viernes Santo
La carta es amplia y pensada especialmente para compartir, algo muy valorado en fechas como Semana Santa.
Entradas más pedidas
- Rabas bien crocantes
- Gambas al ajillo
- Langostinos en milanesa
- Empanadas de salmón y mariscos
Platos principales recomendados
- Merluza al roquefort
- Abadejo grillado
- Trucha con crema de puerro
- Salmón rosado con crema de camarón
- Surubí al limón y perejil
Para mesas numerosas, no fallan:
- Cazuela de mariscos
- Paella
- Parrillada de mariscos
Estas opciones suelen rendir más de lo indicado en la carta, uno de los puntos más valorados por los clientes.
Cuánto cuesta comer en La Pescería
De acuerdo a relevamientos periodísticos recientes, estos son algunos precios de referencia:
- Rabas: $27.000
- Gambas al ajillo: $26.000
- Merluza: $18.800
- Salmón: desde $38.000
- Risottos para dos: $38.000
- Paella o cazuela de mariscos para 4: $68.000
- Parrillada de mariscos para 2: $95.000
La relación precio‑calidad es uno de los factores que más influye en su alto nivel de recomendación.
Reseñas de clientes: qué opinan quienes ya fueron
Las opiniones en Google y Tripadvisor reflejan con claridad el impacto del restaurante:
- “Todo es acogedor, el lugar es chico pero cálido. Te reciben con caldito y pan caliente. Los platos son enormes, para compartir, y súper sabrosos”
- “La comida es abundante y de excelente calidad. Un risotto para dos alcanza tranquilamente para cuatro personas”
- “Increíble sorpresa. La atención fue impecable y la comida espectacular. Ideal para volver y recomendar”
En Google, La Pescería mantiene una calificación promedio superior a 4,3 estrellas, destacándose especialmente la atención, el tamaño de las porciones y la frescura del producto.
Ubicación y recomendaciones para Viernes Santo
Dirección: Avenida Coronel Díaz 1651, Palermo, CABA
Teléfono: 11‑5748‑2628
El restaurante está ubicado a metros de Avenida Santa Fe, con excelente acceso en transporte público. Para Viernes Santo, se recomienda reservar con anticipación, ya que suele trabajar con turnos completos.
¿Por qué elegir La Pescería en Semana Santa?
- Especialistas en pescado y mariscos
- Platos abundantes ideales para compartir
- Opiniones positivas y alto nivel de recomendación
- Precios razonables para la calidad ofrecida
- Ubicación estratégica en Palermo
Para quienes buscan dónde comer pescado en Viernes Santo en Buenos Aires, La Pescería se consolida como una elección segura, confiable y celebrada por sus propios clientes.