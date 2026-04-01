El mejor lugar de Palermo para comer el Viernes Santo Foto: Instagram @lapesceriaok

El Viernes Santo es una de las fechas clave del año para quienes siguen la tradición de no consumir carnes rojas. En Buenos Aires, la demanda de restaurantes de pescado y mariscos crece de forma exponencial, y entre las opciones más buscadas aparece siempre el mismo nombre: La Pescería, un clásico de Palermo que combina abundancia, sabor y precios acordes.

Especializado en productos de mar y con espíritu de bodegón porteño, La Pescería se convirtió en uno de los restaurantes mejor valorados para esta fecha especial, tanto por locales como por turistas.

La Pescería: qué es y por qué destaca

La Pescería es un restaurante, pescadería y rotisería atendido por sus dueños, enfocado exclusivamente en pescados y mariscos frescos. Ubicado sobre Avenida Coronel Díaz, es conocido por sus porciones generosas, su trato cercano y una experiencia que va más allá del plato principal.

Un detalle que muchos comensales destacan es la bienvenida con caldito caliente y pan casero, además del café de cortesía al finalizar la comida, una tradición que ya es marca registrada del lugar.

Pescado en La Pesceria Foto: Instagram @lapesceriaok

Qué comer en La Pescería este Viernes Santo

La carta es amplia y pensada especialmente para compartir, algo muy valorado en fechas como Semana Santa.

Entradas más pedidas

Rabas bien crocantes

Gambas al ajillo

Langostinos en milanesa

Empanadas de salmón y mariscos

Platos principales recomendados

Merluza al roquefort

Abadejo grillado

Trucha con crema de puerro

Salmón rosado con crema de camarón

Surubí al limón y perejil

Para mesas numerosas, no fallan:

Cazuela de mariscos

Paella

Parrillada de mariscos

Estas opciones suelen rendir más de lo indicado en la carta, uno de los puntos más valorados por los clientes.

Dónde comer pescado el viernes 3 de abril Foto: Instagram @lapesceriaok

Cuánto cuesta comer en La Pescería

De acuerdo a relevamientos periodísticos recientes, estos son algunos precios de referencia:

Rabas: $27.000

Gambas al ajillo: $26.000

Merluza: $18.800

Salmón: desde $38.000

Risottos para dos: $38.000

Paella o cazuela de mariscos para 4: $68.000

Parrillada de mariscos para 2: $95.000

La relación precio‑calidad es uno de los factores que más influye en su alto nivel de recomendación.

Reseñas de clientes: qué opinan quienes ya fueron

Las opiniones en Google y Tripadvisor reflejan con claridad el impacto del restaurante:

“Todo es acogedor, el lugar es chico pero cálido. Te reciben con caldito y pan caliente. Los platos son enormes, para compartir, y súper sabrosos”

“La comida es abundante y de excelente calidad. Un risotto para dos alcanza tranquilamente para cuatro personas”

“Increíble sorpresa. La atención fue impecable y la comida espectacular. Ideal para volver y recomendar”

En Google, La Pescería mantiene una calificación promedio superior a 4,3 estrellas, destacándose especialmente la atención, el tamaño de las porciones y la frescura del producto.

Ubicación y recomendaciones para Viernes Santo

Dirección: Avenida Coronel Díaz 1651, Palermo, CABA

Teléfono: 11‑5748‑2628

El restaurante está ubicado a metros de Avenida Santa Fe, con excelente acceso en transporte público. Para Viernes Santo, se recomienda reservar con anticipación, ya que suele trabajar con turnos completos.

¿Por qué elegir La Pescería en Semana Santa?

Especialistas en pescado y mariscos

Platos abundantes ideales para compartir

Opiniones positivas y alto nivel de recomendación

Precios razonables para la calidad ofrecida

Ubicación estratégica en Palermo

Para quienes buscan dónde comer pescado en Viernes Santo en Buenos Aires, La Pescería se consolida como una elección segura, confiable y celebrada por sus propios clientes.