“Fechas Dobles” en Mercado Libre: cuándo es el evento que ofrece nuevos descuentos exclusivos

El evento contará con descuentos de hasta un 40% en miles de productos, envíos en 24 horas y hasta 18 cuotas sin interés. Los detalles en la nota.

Mercado Libre. Foto: NA.

Mercado Libre lanzó un nuevo programa de descuentos llamado “Fechas Dobles”, con promociones que se repetirán cada vez que coincidan el día y el mes con el mismo número como el 9/9, 10/10 o 11/11. Esta iniciativa tiene el objetivo de instalar un nuevo hábito para las compras online, sumar ventas y reforzar el liderazgo de la plataforma.

La primera vez se realizará este martes 9 de septiembre con descuentos de hasta un 40% en miles de productos, envíos en 24 horas y hasta 18 cuotas sin interés. Las “Fechas Dobles” tendrán un mecanismo similar a los grandes eventos como el Hot Sale o el Cyber Monday.

Mercado Libre lanza "Fechas Dobles". Foto: Mercado Libre.

Los descuentos más interesantes

El nuevo evento “Fechas Dobles” contará con grandes promociones en las categorías más populares, como por ejemplo:

Tecnología

Belleza

Moda

Además, en productos seleccionados, los compradores tendrán 18 cuotas sin interés y precios más bajos. Este nuevo mecanismo convierte el evento en un gran atractivo para quienes hacen compras online.

Mercado Libre, compras, compras online. Foto: Freepik.

