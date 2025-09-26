Flequillo Birkin: los rostros que se ven más favorecidos por el corte que marca tendencia esta primavera

Este look es liviano, despreocupado, bohemio e ideal para comenzar la nueva temporada totalmente renovada. ¿Cómo adaptar este corte a mi tipo de cara?

El corte bob con flequillo Birkin es un estilo muy versátil que se adapta a todo tipo de cabello. Foto: Pinterest.

El flequillo Birkin está inspirado en el estilo natural y elegante de la actriz y cantante Jane Birkin. Esta primavera volvió con más fuerza, siendo uno de los cortes más pedidos y buscados en internet. Es liviano, despreocupado y le da mucha potencia a la mirada, ya que el pelo roza las cejas y cae de forma natural.

Sin embargo, aunque es uno de los cortes más vistos en las redes sociales, a no todas las personas le queda bien. Depende mucho de la forma de la cara, la voluminosidad del cabello y la adaptabilidad del look.

Corte en capas largas con flequillo Brikin Foto: Pinterest.

A diferencia del flequillo recto y denso, el Birkin bangs es más largo, desmechado y ligero, con un acabado informal y natural. Puede acompañar tanto cabellos lisos como ondulados, y es ideal para quienes buscan un look con aire vintage, pero con mucha frescura. Pero ¿cómo sé si me quedará bien? La clave, está en la mirada.

Tipos de rostro a los que el flequillo Birkin les queda mejor

Rostro ovalado

El más favorecido. Gracias a su simetría natural, el rostro ovalado puede lucir casi cualquier tipo de flequillo, y el Birkin realza aún más sus proporciones. El resultado es armónico y sofisticado, sin esfuerzo.

El rostro ovalado es ideal para el flequillo brikin Foto: Pinterest.

Rostro alargado

Perfecto para acortar visualmente la frente y dar más balance. El flequillo Birkin funciona muy bien si se mantiene sobre las cejas y se peina con movimiento. Cuanto más desestructurado, mejor.

Rostro cuadrado

El flequillo suaviza los ángulos de la mandíbula y el mentón, generando un efecto más delicado y romántico. Es ideal llevarlo con caída natural y un pequeño espacio abierto al centro para alargar visualmente el rostro.

El corte con flequillo Birkin suaviza los rasgos en caras cuadradas. Foto: Pinterest.

¿A quiénes no les favorece el flequillo Birkin?

En general, en las personas con la cara redonda o con el pelo muy espeso suele ser un corte problemática, ya que puede llegar a realzar mucho más los pómulos si no se contrasta de la forma adecuada. Lo ideal, sería dejar más largos los laterales para balancear las facciones.

Por otro lado, los rostros pequeños o con frente baja suelen tener problemas con los flequillos en general, ya que puede achicar visualmente aún más el rostro. En estos casos, conviene optar por una versión más ligera, con mechones finos y bien integrados al resto del corte.

Jane Birkin: la musa detrás del corte bob con flequillo

Jane Birkin fue mucho más que una actriz y cantante: se convirtió en un verdadero ícono cultural de los años 70. Su estilo natural y fresco marcó tendencia, y su melena con bob largo y flequillo desmechado pasó a ser parte inseparable de su imagen. Esa mezcla de simplicidad y elegancia parisina transformó el look en un corte atemporal, que hoy regresa con fuerza bajo el nombre de Birkin Bob.

Jane Birkin. Foto: Instagram @janebirkinstyle

Más allá del peinado, Birkin dejó huella como musa de Serge Gainsbourg, inspiración del famoso bolso Birkin de Hermès y referente de un estilo que nunca pasa de moda. El corte que lleva su nombre revive justamente esa esencia: sofisticación sin esfuerzo y un aire juvenil que sigue vigente décadas después.