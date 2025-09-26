Problemas para viajar a pesar de la conciliación obligatoria: cómo funcionan los trenes este viernes 26 de septiembre

Desde Trenes Argentinos advirtieron que algunas líneas todavía presentan demoras y cancelaciones durante las primeras horas del día.

Trenes Argentinos. Foto: NA (Damián Dopacio)

Tras dos días de conflictos, los trenes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) comienzan a funcionar con normalidad, aunque se advirtieron que este viernes 26 de septiembre se mantienen algunas demoras y cancelaciones por la mañana.

Cabe recordar que la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria en las últimas horas del jueves, tras mantener dos reuniones a lo largo del día y no conseguir un acuerdo con los trabajadores del gremio La Fraternidad.

Tren Mitre. Foto: argentina.gob.ar

Demoras y cancelaciones este viernes 26 de septiembre: así funcionan los trenes

Según lo informado por Trenes Argentinos, este viernes 26 se dan todavía demoras y cancelaciones en distintos ramales.

Línea Mitre : los ramales de Suárez y Mitre funcionan con demoras y cancelaciones, producto de una serie de problemas operativos. El ramal Tigre, por su parte, tiene un cronograma especial por obras anunciadas previamente.

Línea Sarmiento : funciona con su frecuencia habitual.

Línea San Martín : funciona con su frecuencia habitual.

Línea Belgrano Sur : funciona con su frecuencia habitual.

Línea Roca : los trenes funcionan con demoras y cancelaciones desde la primera hora del día, también por problemas operativos.

Línea Urquiza: el servicio tiene algunas cancelaciones y demoras en sus ramales eléctricos, según reportaron usuarios.

Cabe recordar que tanto el miércoles 24 como el jueves 25 los trenes funcionaron con una velocidad límite de 30 kilómetros por hora, algo que produjo importantes complicaciones para viajar. Se registraron demoras lógicas y cancelaciones de distintos servicios a lo largo de la jornada.

Trenes Argentinos. Foto: NA (Damián Dopacio)

Tensión tras negociaciones: algunos trenes todavía con demoras y cancelaciones

Más allá de que se dictó la conciliación obligatoria desde la Secretaría de Trabajo, La Fraternidad comunicó por la noche que no acatarían la medida. Esto puede explicar algunos funcionamientos limitados y demorados este viernes 26.

“Maturano ayer se retiró de la reunión y no avanzaron las negociaciones. La Secretaría de Trabajo dicto la conciliación después. Me dicen que algunos maquinistas, los más cercanos al titular de La Fraternidad, quieren continuar con la medida de fuerza”, detalló Daiana Lombardi, periodista de TN, en su cuenta de X.